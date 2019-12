El poble on volen evitar que la gent vagi a buscar tions al bosc

La Fira del Tió de Solsona, que se celebra aquest dissabte, aprofitarà per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància que té mantenir la fusta morta al bosc. En el marc de l'exposició de tions foradats que han passat de generació en generació, s'explicarà la importància que té la fusta "al medi natural i que no és una cosa per agafar, fer servir i cremar", diu Glòria Domínguez, directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar), que afegeix que el missatge és fer una crida "al seny i a la moderació". En paral·lel, en la línia d'apostar per la sostenibilitat, els tions que es venen durant el certamen en benefici del Rebost Solidari del Solsonès procediran "d'arbres tallats per algun motiu o malalts".

Aprofitant el projecte europeu del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i el Grup de Natura del Solsonès sobre com afavoreix la fusta morta a la biodiversitat dels boscos, els impulsors de la fira solsonina, l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona, han volgut posar el seu gra de sorra. "Ens va semblar que era un bon lloc per mostrar la importància que té", explica Domínguez.

La Fira del Tió solsonina es caracteritza per reivindicar les tradicions nadalenques, entre les quals el tió foradat. D'aquí la mostra, que s'ubica als claustres de la Catedral de Solsona, on es poden veure diversos exemplars que han passat de generació en generació i on, a més, s'expliquen aspectes curiosos com ara "què mengen, quin dia caguen o com el va trobar la família", concreta la directora. Enguany, però, amb la línia de sensibilitzar,

l'exposició inclourà uns panells amb informació divulgativa del Grup de Natura del Solsonès, on s'explica "la importància que té la fusta morta al medi natural", afegeix.

Un altre dels grans distintius de la fira és que els diners dels tions que es venen van destinats íntegrament al Rebost Solidari del Solsonès, el banc d'aliments del Pla d'emergència social. Per tal de reforçar la campanya de sensibilització, enguany "aprofitarem tions tallats per algun motiu, arbres amb forats, malalts, per convertir-los en tions", avança Domínguez.

Mercat d'artesania i activitats paral·leles

La fira es podrà visitar de deu del matí a vuit del vespre. Hi haurà una quinzena de parades d'artesania, a més de les d'entitats socials. També una àmplia oferta d'activitats paral·leles, com jocs del món gegants, un taller de patinets 'rollerski', tallers nadalencs i un arbre dels desitjos, a més d'una sessió de contacontes tant per a infants com per als pares.

A banda de l'exposició de tions, n'hi haurà una de pessebres i, enguany, com a novetat una amb caganers de l'Associació d'Amics del Caganer.