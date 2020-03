Arrenca la manifestació feminista pel 8M a Barcelona

Milers de persones es manifesten avui a Barcelona convocades pels col·lectius feministes, sota el lema de "Juntes i diverses per una vida digna"

Milers de persones participen en la manifestació feminista del 8 de març que ha començat poc després de les 17:00 hores a la plaça Universitat de Barcelona, en què es reivindica la igualtat real entre homes i dones.

La capçalera de la manifestació, formada íntegrament per dones, la presideix una pancarta que diu "Autoorganització i revoltes feministes contra la precarietat i les fronteres. Juntes i diverses per una vida digna".

A les primeres files, en què predomina el color morat, també es poden llegir altres cartells amb lemes com "Ens aturem perquè el món funcioni", "Els homes reals són feministes", "M'estimaré per sobre de totes les coses" i "El teu silenci només el protegeix a ell".

Minuts abans que comencés la marxa, un grup de batucada ha entonat el càntic feminista xilè "El violador eres tú", que es va fer viral a tot el món a finals de l'any passat.

Les manifestants recorreran la Gran Via barcelonina i baixaran pel passeig de Sant Joan fins a l'escenari d'Arc de Triomf, on es llegirà un manifest i hi haurà actuacions musicals.