Detenen un grup de lladres que robava a turistes a les àrees de servei de l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un grup de persones que practicava furts i robatoris a turistes a les àrees de servei de l'AP-7. Els tres detinguts sostreien objectes de valor i diners de l'interior de vehicles després de distreure els seus ocupants, tal com va explicar ahir la policia catalana en un comunicat.

Segons els Mossos, els lladres també actuaven a l'interior dels restaurants de les àrees de servei distraient les víctimes per sostreure'ls els objectes de valor de damunt de les taules. La investigació, que s'ha allargat durant un mes, acredita que els detinguts són carteristes multireincidents, que actuen principalment en establiments i hotels del centre de Barcelona.

La policia assegura que algun dels investigats té en vigor una ordre d'allunyament d'hotels de la demarcació de Barcelona a causa de la seva elevada multireincidència i diverses ordres de recerca emeses per jutjats de Catalunya. Els detinguts, amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, llogaven vehicles en diferents empreses de lloguer per desplaçar-se i cometre els furts.

Els investigadors han pogut implicar els arrestats en dos robatoris violents i un furt, tot i que se'ls relaciona amb diversos fets més, motiu pel qual no es descarten noves detencions. Els autors van arribar a sostreure telèfons mòbils, diners en efectiu i objectes d'electrònica. Els Mossos els van detenir el 2 de març i van passar a disposició del jutge, que ha determinat llibertat amb càrrecs.