ERC denuncia una «segona onada de repressió» contra Jové i Salvadó

ERC va denunciar una «segona onada de repressió» pel processament dels seus diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, arran del seu paper en l'organització de l'1-O i la Hisenda catalana, mentre va reafirmar la seva presència a la taula de diàleg amb el Govern. Una delegació d'ERC, encapçalada pel seu coordinador general Pere Aragonès, va acompanyar els diputats Jové i Salvadó en la seva compareixença davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per comunicar-los el seu processament per haver format part de l'organització de l'1-O des dels seus càrrecs en el Departament de Vicepresidència que dirigia Oriol Junqueras.

En el seu acte de processament, la magistrada Maria Eugènia Alegret atribueix a Jové i Salvadó els delictes de malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets pels preparatius del referèndum i per planificar la recaptació dels impostos dels catalans a través de l'Agència Tributària pròpia, considerada per la jutge una de les anomenades «estructures d'Estat».

Jové, que va ser secretari general de Vicepresidència i Economia, forma part de la delegació catalana a la taula de diàleg amb l'executiu de Pedro Sánchez i va encapçalar les negociacions per facilitar la investidura del president de Govern central.

En la compareixença d'ahir, un dels últims tràmits abans que el cas s'enviï a judici, tant Jové com Salvadó, que va ser secretari d'Hisenda de Junqueras, es van acollir al seu dret a no declarar i es van proclamar davant la magistrada víctimes d'una «causa general» contra l'independentisme. Com ja va fer en la seva declaració com a imputat, Jové es va negar a més a sotmetre's a una prova cal·ligràfica perquè els pèrits determinin si és l'autor de les anotacions de l'agenda Moleskine que segons les acusacions esbossaven el full de ruta del Procés, un document que el processat no reconeix com a seu.

Malgrat això, van apuntar fonts jurídiques, la magistrada dona per fet que les anotacions pertanyen a l'exsecretari general, després de comparar la seva cal·ligrafia amb la de la firma que va estampar en els requeriments que li va remetre el Constitucional per advertir de les conseqüències legals de seguir endavant amb el referèndum suspès.

A les portes del Superior de Justícia de Catalunya, Aragonès va denunciar que els diputats del seu partit són víctimes d'una «segona onada de repressió de la causa general per l'independentisme», després de la sentència del Procés, i va advertir que «mai» serà un tribunal el que decideixi el futur de Catalunya.

Per al líder d'Esquerra i vicepresident de la Generalitat, Jové i Salvadó han estat processats per «fer possible que dos milions de persones poguessin votar. Es vol fer pagar a dues persones la il·lusió i l'esperança de tot un país per poder decidir el seu futur», va afegir.



Aragonès demana diners

El coordinador nacional d'ERC va instar la ciutadania a fer de nou aportacions a la «caixa de solidaritat» impulsada per les entitats sobiranistes per recaptar fons amb els quals fer front als 4,5 milions d'euros de fiança que els ha imposat el Superior de Justícia.

Els processats, que han presentat un recurs contra la seva ordre de processament, al·leguen que part de la fiança imposada està ja dipositada en la causa que dirigeix el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona contra una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat implicats en l'organització de l' 1-O i en el procediment obert pel Tribunal de Comptes pel desviament de despeses del referèndum.



Recaptació d'impostos

Per contra, 1,6 milions de la fiança que se'ls exigeix corresponen al cost de la gestió informàtica impulsada per la Hisenda catalana per suposadament recaptar els impostos dels catalans, una partida que no està assegurada ni al Tribunal de Comptes ni al jutjat d'instrucció.