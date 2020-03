El Govern confina els veïns d'Igualada i tres municipis més de l'Anoia a partir de la mitjanit

El Govern de la Generalitat ha ordenat el confinament dels veïns dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena a partir d'aquesta mitjanit, segons ha informat aquest dijous el conseller d'Interior, Miquel Buch. La mesures es pren per intentar contenir el brot de coronavirus que hi ha a la zona, amb 58 casos confirmats segons l'últim balanç de Salut. Fins a la mitjanit, es restringiran els moviments a la zona de manera que els Mossos d'Esquadra deixaran sortir als ciutadans que no tinguin el seu domicili en aquests municipis. A partir de les 00.00 hores, les excepcions per sortir de la zona seran els vehicles d'emergències i altres de caràcter essencial.





▶ #Conseller @MiquelBuch: "S'ha passat el PROCICAT de fase d'alerta a fase d'emergència 1. Es Restringeix la sortida de persones de la Conca d'Òdena –Igualada, Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del camí- a partir de les 21 hores" #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/LQtGuSTIHh — Govern. Generalitat (@govern) March 12, 2020

58 afectats a Igualada, 36 professionals sanitaris

L'ordre de confinament afecta unes 70.000 persones.Buch ha recomanat la "permanència en els domicilis" dels veïns mentre es mantingui l'efectivitat de les mesures incloses en la resolució aprovada pel Govern.El confinament, anomenat 'Oris' i format per 29 punts a tota la zona, serà "porós" d'entrada, però no de sortida i es garantirà amb 106 efectius. El dispositiu, que han qualificat de "complex", està dividit en tres grups: un de control perimètric, un segon d'assistència ciutadana i un tercer per a fer acompanyaments. Entre les 21 hores i la mitjanit es permetrà la sortida ciutadans que acreditin ser de fora.El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha indicat que els ciutadans han de passar "el màxim de temps" als seus habitatges, amb els seus entorns familiars. "Poden estar a casa, sortir a fora a comprar queviures, anar a la farmàcia, desplaçar-se a rebre atenció sanitària en cas que la necessitin", ha explicat. Per a Sallent, la mesura "té sentit si la gent limita la seva sortida al carrer, limita el contacte amb les altres persones i s'està el més quieta possible aquests dies".En cas que algun veí no respectés el confinament, el comissari ha alertat que s'enfrontaria a un delicte de desobediència, que té una vessant administrativa, amb una sanció, i una altra de penal si aquesta desobediència es fa als agents a l'autoritat que li estan donant una indicació.Els afectats per coronavirus a Igualada són 58, mentre que a tot Catalunya en són 261, 36 dels quals professionals sanitaris. "Això compromet molt un equipament essencial, l'Hospital d'Igualada, que estem gestionant perquè no quedi afectat", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés.La titular del Departament ha qualificat la mesura de "necessària" per "contenir" el brot de coronavirus per "relaxar-les" més endavant quan les corbes epidèmiques baixin a la Conca d'Òdena. "Estem obligats per responsabilitat pública a actuar", ha precisat, recordant que hi ha hagut un creixement "fort, fort, fort" dels afectats per coronavirus a la capital anoienca.En aquest sentit, la consellera ha explicat que l'objectiu és garantir els "serveis essencials", la protecció de la ciutadania i els veïns de tots els municipis. "Si es pren aquesta decisió és perquè estem fermament convençuts que és necessària", ha reblat Vergés, que també és igualadina.La consellera ha demanat també mantenir la "calma" per garantir que tot pugui funcionar "dins la màxima normalitat" d'una mesura que ha qualificat de "dràstica" i ha enviat una abraçada als seus fills, marit i pares.