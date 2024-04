L'Spar Girona arriba a semifinals per la porta gran (70-47)

L'Spar Girona ja és allà on volia, a les semifinals de la Lliga Femenina, a dos partits d'una final que segurament li obriria la porta de l'Eurolliga, l'objectiu de la temporada. L'equip de Roberto Íñiguez espera rival, Avenida i Ferrol juguen aquesta tarda la tornada, després de tornar a superar el Jairis a Fontajau. La renda de 10 punts del partit d'anada donava tranquil.litat i a l'hora de la veritat no ha calgut aprofitar-la.

L'Uni ha començat manant des del principi gràcies a una bona defensa, perquè en atac les gironines tenien els mateixos problemes que en molts partits d'aquesta temporada. L'anotació era baixíssima (7-2 a 3 minuts) fins que el primer triple local, en el sisè intent (Nicholson) i un 2+1 de Labuckiene han portat la diferència als 9 punts (13-4). El Jairis però ha reaccionat i ha tancat el parcial perdent de 6 (14-8).

El segon triple de l'Uni (Ygueravide) en l'onzè intent, dos tirs lliures de Mendy i un altre de la base, aprofitant les pèrdues i males decisions en atac del Jairis han tornat a posar les locals deu amunt (26-16), en un segon quart que ha seguit marcat pel desencert. La defensa de l'Uni manava. I el Jairis, tot i retallar marge (26-21, a 2.13) no trobava la continuïtat. La lesió de Belén Arrojo en una acció fortuïta ha tallat la respiració de Fontajau. Quan s'ha reprès el joc, l'Spar ha seguit a la seva i ha marxat als vestidors dominant (31-27) després dels triples de la local Ainhoa López i les visitants Grande i Konig.

Un triple de Mendy i el poder de Tolo dins la zona han tornat a donar 9 punts de marge a l'Uni en l'inici del tercer quart (40-31). Un bon remei perquè les murcianes s'havien posat a dos de sortida (31-29). La defensa i el control del rebot eren la clau per a les locals. Ygieravide ha ampliat el coixí a +10 (43-33) i Bertsch des del tir lliure i amb una cistella de mitja distància donava el màxim avantatge del partit (47-33) a 2.30 pel final del tercer quart. Amb el triple de Nicholson la diferència ja era de 15 (50-35) i les semifinals, a tocar. Aquest parcial s'ha resolt amb un +17 (54-37) després d'un 23-10 en 10 minuts.

Amb tot resolt el darrer quart no ha tingut massa història i l'interès mirava cap a Salamanca, per veure si l'Avenida, que a les 18h començava el partit, seria capaç de remuntar al Baxi Ferrol 12 punts per ser el rival a les semifinals. A 5 minuts pel final l'Spar Girona ja guanyava de 20 (62-42) amb una cistella de Bertsch, i Íñiguez donava entrada a Parra. Fontajau ja celebrava la classificació.

L'Uni ha acabat posant també a pista Aina Cargol i Berta Ribas i ha guanyat per un concloent 70-47 final.