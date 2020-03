Buch admet que el confinament de Catalunya requereix la col·laboració de l'Estat i n'espera la resposta

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha admès aquest divendres al vespre que el confinament de Catalunya anunciat minuts abans pel president de la Generalitat, Quim Torra, pel coronavirus requereix la col·laboració de l'Estat. També ha explicat que l'executiu català l'ha plantejat a l'espanyol, i que ara espera la seva resposta. Les competències de la Generalitat permetrien tancar les carreteres, però per fer el mateix amb els ports, l'aeroport i les vies ferroviàries cal que ho decideixi l'Estat. En aquest sentit, Buch ha explicat que no es tallaran les carreteres si no es fa el mateix amb la resta, per la qual cosa, fins que no hi hagi la decisió de l'Estat, el confinament de Catalunya que ha anunciat Torra ha de ser "solidari".

"Entenem que cal fer el confinament i hem pres la decisió de fer-lo", ha assegurat Buch, per després afegir que "perquè hi sigui cal tancar l'accés on no tenim competències", en referència a les infraestructures que estan en mans de l'Estat.

Així doncs, de moment s'està en l'àmbit de la "recomanació" que la gent no es mogui, però en cap cas en la prohibició. "La llibertat de moviments hi és, però la recomanació és que es limiti al màxim", ha explicat el titular de la cartera catalana d'Interior.

També ha alertat que l'escenari que s'està dibuixant abasta el cap de setmana, però no ha descartat que dilluns calgui dibuixar-ne un de nou que pot ser més restrictiu pel que fa als moviments.