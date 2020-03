Salut preveu rebre 50.000 proves ràpides de coronavirus divendres

El Departament de Salut preveu rebre aquest divendres 50.000 proves ràpides per detectar casos de coronavirus procedents d'una comanda de la Generalitat i, per tant, al marge de les que també espera per part del Ministeri de Sanitat. La consellera Alba Vergés ha destacat que començaran a aplicar aquests tests en els professionals sanitaris i ha parlat de 100.000 proves ràpides en una propera tongada i 100.000 més en una segona. En una compareixença telemàtica davant dels grups parlamentaris, Vergés ha defensat que no han «banalitzat mai» la pandèmia del coronavirus sinó que han buscat «una posició a l'avançada» i ha dit que «les primeres dades semblen indicar que el confinament pot tenir resultats però que en donarà més si es pot fer total».

Vergés ha indicat que una vegada rebin els tests ràpids podran començar a desplegar l'estratègia per aplicar-los. La idea és començar a fer-los als professionals sanitaris per aïllar-los ràpidament en cas que s'hagin contagiat o perquè es puguin reincorporar si no tenen el virus.

La segona fase d'aquests tests ràpids prevista per la conselleria serà en residències, en l'atenció primària i en el personal de serveis essencials més enllà dels sanitaris. La tercera fase consistiria a aplicar els tests a nivell comunitari.



Més de 1.000 llits d'UCI



La consellera ha assenyalat que en aquests moments Catalunya disposa de més de 1.000 llits d'unitats de cures intensives (UCI) després d'anunciar a principis de setmana que la idea era duplicar-ne la capacitat en els propers dies i haver-la triplicat a finals de la que ve.

La titular de Salut ha assenyalat que els casos més greus de la covid-19 es donen en persones grans o amb patologies prèvies però que també poden afectar pacients més joves. Entre el 15 i el 20% de les persones a les UCI tenen entre 20 i 50 anys, ha indicat.



Més de 500 metges acabats de graduar es volen incorporar



Del prop del miler d'alumnes que es van graduar en Medicina l'any passat a les universitats catalanes i que estaven esperant la plaça de residència, 535 s'han posat a disposició de Salut per incorporar-se al sistema sanitari. Alguns ja ho han fet i altres ho faran en els propers dies, ha dit Vergés.

Vergés ha reivindicat en la compareixença les comandes realitzades a través de la central de compres que Salut va impulsar i que reuneix també les patronals i les residències per adquirir material sanitari en un mercat actualment amb «tensió» a nivell global per trobar els productes necessaris. La consellera ha assegurat que està arribant material i que ho continuarà fent en els propers.

Segons ha explicat, la xarxa assistencial està utilitzant un milió de mascaretes quirúrgiques cada setmana de mitjana; 100.000 mascaretes FFP2 i 75.000 mascaretes FFP3 (més sofisticades) i 200.000 bates, a més de la protecció ocular i els guants, que completen els equips de protecció individual (EPI)