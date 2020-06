Les funeràries reporten 37 nous morts per covid-19 a Catalunya per un total de 12.395 víctimes

Les funeràries catalanes han reportat 37 noves morts per covid-19, 20 més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.395. No obstant, les dades de finats d'aquest mes de juny es mantenen pràcticament per sota de la desena tots els dies: 8 morts (dia 1 de juny), 7 (dia 2), 17 (dia 3), 9 (dia 4), 6 (dia 5) i 2 (dia 6). A banda, el nombre de nous positius testats és de 324, 22 més que dissabte per un total de 68.326. D'entre les víctimes, 6.750 han mort en hospital o en centre sociosanitari (cinc més), 4.062 ho han fet en una residència (una més) i 785 al domicili (una més). Pugen considerablement les no classificades per falta d'informació (788, trenta més).



Els ingressats greus per coronavirus es redueixen a 118

Des de l'inici de l'epidèmia i fins ara hi ha hagut 4.080 persones ingressades greus i actualment en són 118, dos menys que fa 24 hores. Salut detalla que s'han comptabilitzat fins avui un total de 38.591 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 47 més en un dia. A més, 1.474 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació -71 menys que en l'últim balanç- i, pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.083 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus (16 més).



30 morts més reportats a la regió metropolitana sud

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.202 persones (les mateixes que en l'últim balanç), entre positius i sospitosos, 2.319 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.310 en residències, 279 en domicilis i 294 no classificats. A la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.863 morts (2 més), 1.558 en hospitals i sociosanitaris i 1.040 en residències, a banda de 125 no classificats i 140 en domicilis. La xifra total de morts per coronavirus a la regió metropolitana sud és de 2.321 (30 més que ahir) i de 1.548 a la Catalunya Central (ídem que fa 24 hores). Les víctimes a les regions sanitàries de l'Alt Pirineu són 30, 784 a Girona (1 més), 386 al Camp de Tarragona (2 més), 208 a Lleida (2 més) i 44 a les Terres de l'Ebre.

Els augments més destacats de nous positius de covid-19 en les darreres 24 hores s'han produït a Barcelona ciutat (18.545, 132 més), la regió metropolitana nord (16.897, 54 més) i la regió metropolitana sud (12.690, 54 més).