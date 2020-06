Un 81,7% dels morts per la Covid-19 tenien més de 75 anys, sobretot les dones

Un 81,7% de les persones mortes a Catalunya a causa de la Covid-19 tenien més de 75 anys, segons un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aqua), que constata que el coronavirus ha provocat més morts entre els homes amb menys de 75 anys i més en les dones a partir dels 75.

Després d'analitzar les defuncions observades i esperades durant l'epidèmia de Covid-19 a Catalunya de l'Aqua, l'estudi també revela que durant el mes d'abril el confinament va evitar un total de 1.415 morts a Catalunya causades per d'altres circumstàncies, com per accidents laborals, de trànsit o un altre tipus.

L'estudi, fet a partir de l'anàlisi de les defuncions declarades per les empreses de serveis funeraris de Catalunya des de l'inici de la pandèmia, estima que la Covid-19 ha suposat un excés de 6.482 defuncions a Catalunya només entre el 13 de març i el 22 d'abril.

El més revelador és que les defuncions per Covid-19 a Catalunya mostren comportaments diferents per sexe i edat.

Així, en nombres absoluts, s'observen més defuncions entre els homes abans dels 75 anys i més en les dones a partir dels 75, ja que la més alta esperança de vida de les dones suposa una forta feminització de la població d'edat elevada.

No obstant això, l'estudi determina que la incidència, mesurada amb la taxa bruta de mortalitat, és superior en els homes que en les dones en tots els grups d'edat.

L'informe ha estudiat el període comprès entre el 7 de març i el 25 de maig, quan es van registrar 12.146 defuncions causades per la Covid-19, xifra que suposa una taxa bruta de 158,7 defuncions per 100.000 habitants.

De les 12.146 defuncions, el 51,5% van ser dones i el 48,5% homes, i suposa una taxa bruta de mortalitat de 160,4 defuncions per 100.000 dones i 157 defuncions per 100.000 homes.

Per grups d'edat es van produir el 6,4% de defuncions en menors de 65 anys, el 12% entre 65 i 74 anys i el 81,7% en població de 75 anys i més.

La taxa bruta de mortalitat va ser de 12,5 defuncions per 100.000 habitants menors de 65 anys, 196,7 per 100.000 habitants entre 65 i 74 anys, i 1.369,8 per 100.000 habitants de 75 anys i més.

L'informe també estima que el coronavirus ha suposat un excés de 6.482 defuncions a Catalunya entre el 13 de març i el 22 d'abril del 2020, el que representa un excés d'un 92,7%.

Durant aquest període de 41 dies s'han observat 13.476 defuncions per totes les causes, quan se n'esperaven 6.994 tenint en compte les defuncions diàries per a totes les causes dels últims 5 anys.

L'estudi constata que la població menor de 65 anys pràcticament no presenta excés de defuncions (18,1%). En canvi, la població de 75 anys i més és el grup on la diferència entre les defuncions observades i les esperades és més gran (106,9%).

Aquesta anàlisi és un primer avanç amb les dades provisionals actualment disponibles que, tan aviat com el Registre de Mortalitat de Catalunya tingui els certificats de defunció de tota la població i pugui codificar les causes de la mort, s'actualitzarà.