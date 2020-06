Els pastissers auguren un bon Sant Joan per la fi del desconfinament

La revetlla de Sant Joan d'enguany no només servirà per donar el tret de sortida a l'estiu. Per a moltes famílies serà la primera ocasió de festejar plegats una diada des de l'inici de l'estat d'alarma. "Esperem que tothom tingui moltes ganes de celebrar la revetlla i l'afrontem amb molta il·lusió", assegura Lluís Costa, propietari de la pastisseria Vallflorida de Sant Esteve de Palautordera i membre del Gremi de Pastissers de Barcelona.

Es mostra convençut que els ciutadans es reuniran "amb precaució" i seguint les indicacions de fer-ho en grups menys nombrosos. Confia que tot plegat farà que les vendes s'incrementin entre un 1% i un 3% respecte el 2019, el que en xifres suposa que a tot Catalunya es repartiran 1,8 milions de coques. "Volem que els clients vinguin a les pastisseries i que apostin pel nostre producte artesà", comenta.

Per adaptar-se al moment actual, s'ha creat una mida de coca "més reduïda" i que també és més econòmica. "Està pensada per un Sant Joan de petit format, perquè es pugui menjar entre quatre o cinc persones", assenyala el pastisser que diu que en cas que el grup sigui més nombrós es poden combinar diferents varietats.

Com és habitual, la coca més demandada segueix sent la de fruita confitada, tot i que a la pastisseria Vallflorida aposten per utilitzar fruita natural. D'altres que també tenen molt bona acollida són la de pinyons o la de crema. A banda, en els darrers anys s'han anat estenent altres propostes més arriscades com les farcides de nata, trufa, compotes de fruita o tiramisú.

"Aquest any, a més, tenim dues novetats que són una coca de briox laminat amb compota de mango i fruita de la passió i una altra amb mermelada de taronja amb cireres naturals estofades amb vainilla", detalla Costa. Explica que aquestes propostes són més digestives i estan pensades perquè els consumidors "vulguin menjar més d'un tros".

Creixen les comandes per Internet

Costa assegura que igual que ha succeït en d'altres sectors, el confinament i la covid-19 han animat moltes pastisseries a fer un salt digital. "Hem après a esprémer al màxim les noves tecnologies i les xarxes socials per ensenyar als clients el que podem fer", explica. En aquest sentit, indica que aquest Sant Joan ha servit per consolidar les comandes en línia i l'entrega a domicili. "Gent que mai havia vingut a la botiga està comprant per Internet", subratlla el pastisser, que recorda que aquest sistema "ja va salvar la Pasqua".

Adverteix que hi ha sensibilitats i necessitats molt diverses, i destaca la importància d'oferir als consumidors un ampli ventall de possibilitats. "Poden recollir la coca a la botiga, la poden rebre a casa o poden venir-la a comprar aquí com s'ha fet tota la vida", comenta.

Així mateix recorda que totes les pastisseries catalanes han adoptat estrictes mesures de seguretat i higiene perquè "els consumidors tinguin plena confiança i surtin de l'establiment tranquils i satisfets".

El Gremi de Pastissers de Barcelona assegura que els preus d'aquest dolç tradicional es mantindran, tot i l'increment del cost del pinyó, que arriba als 70 euros el quilo. Destaca que la majoria d'agremiats ha mantingut la quantitat i qualitat del pinyó, que és nacional, de procedències com el Montseny, i ha assumit la reducció del marge de benefici. Així, els pastissers barcelonins calculen que cada coca valdrà entre els 15 i els 35 euros, en funció de la mida i el pes.

Bones sensacions a Lleida, Girona i Tarragona

Els pastissers gironins consideren que la suspensió de les revetlles populars també beneficiarà les vendes, perquè molts ciutadans passaran el Sant Joan a casa, en família o amb amics. Així confien que superaran la xifra de 700.000 coques de l'any passat. "La gent té ganes de celebrar i suposem que això es notarà", explica el president del Gremi de Pastissers de Girona, Àngel Garcia. Assenyala que a banda de les coques clàssiques, també en fan d'aptes per a diabètics, amb cirera i préssec natural, o d'altres més arriscades com la que uneix coca i cava. "Es posen a macerar raïms pelats amb mar de cava i després es cobreix la coca", concreta.

A les comarques de Tarragona i l'Ebre les previsions no estan "gens clares", segons admet a l'ACN el president del Gremi d'Artesans Pastissers de la demarcació, Josep Gonzàlez. Tot i això, el sector afronta la celebració amb ganes davant el "degoteig" de comandes. Gonzàlez afirma que l'elevat cost dels pinyons, sí repercutirà en el preu de les coques, que a Tarragona se situaran entre els 22 i els 26 euros. Alhora fa una crida a comprar les coques artesanes, en un context de dificultat després dels mesos més durs de la pandèmia.

En aquesta mateixa línia, la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, Pilar Marquès, remarca que la crisi sanitària ha suposat una major conscienciació de la ciutadania cap al producte de proximitat i espera que també es noti a l'hora de comprar coques als forns i pastisseries. Critica la "competència deslleial" dels supermercats perquè "estan venent una coca com a coca de Sant Joan, quan els ingredients no són els de la coca de Sant Joan i és per això que la venen a entre 10 i 15 euros el quilo".

Marquès preveu que a Lleida es reparteixin 195.000 coques dolces i 160.000 de recapte, mantenint així les xifres de 2019. Els preus també seran similars, situant-se entre els 18 i 28 euros el quilo, en el cas de les dolces. La coca que cada cop està adquirint més protagonisme és la farcida de nata, característica d'aquest territori.