Trilla creu que els brots formaran part de la nova normalitat

El cap d'Epidemiologia del Clínic, Antoni Trilla, considera que el degoteig de notícies sobre brots formarà part de la nova normalitat en els pròxims mesos. En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', Trilla ha afegit que, per probabilitats, semblaria que durant l'estiu, si es van controlant els rebrots, probablement es conviurà amb aquest tipus de situacions. Afirma que no hi ha boles de vidre i, per tant, no es pot dir quan hi haurà un rebrot i ha defugit de parlar d'una segona onada tenint en compte que, segons Trilla, encara no s'ha sortit de la primera. "Em limitaria a veure el dia a dia", ha conclòs.

Trilla creu que la societat s'ha d'acostumar al fet que vagin sortint focus de la covid-19, com ha passat en els darrers dies. "L'únic que fan és posar sobre la taula que el virus segueix entre nosaltres. Que els contagis poden ser aïllats o que n'hi ha que es poden convertir en petits o grans brots i aquests brots s'han de controlar. El degoteig de notícies sobre brots formen part de la nova normalitat o nova situació segur dels propers mesos", ha explicat.

Preguntat directament sobre les possibilitats d'un rebrot massiu al juliol o abans de la tardor, Trilla ha respost que "la realitat és que no hi ha boles de vidre perquè van quedar malmeses des de l'inici de la pandèmia". "No podem afirmar si hi haurà o no rebrot al juliol o a l'agost. Per probabilitats, en el període d'estiu, si es van controlant els rebrots, probablement conviurem amb aquets tipus de situacions. Si això va a més i comencen a augmentar molt el nombre de casos i hi ha transmissió oculta, podríem entrar en risc d 'un rebrot de magnitud més alta", ha afegit.

Trilla també ha apuntat que les empreses càrniques, com ha passat a Alemanya, són d'especial interès per les condicions amb què treballen els empleats. I s'hi ha referit com un "punt d'especial risc" com podria ser un hospital o una residència de gent gran.