L'auditoria dels Mossos afecta 50 agents però Interior no en porta cap davant el jutge

L'auditoria interna dels Mossos d'Esquadra sobre la seva actuació en els disturbis posteriors a la sentència del procés, que el Govern va anunciar com la més gran de la seva història, afecta una cinquantena d'agents en 34 investigacions, de les quals la meitat estan judicialitzades per denúncies externes.

Així ho han anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, que han advertit que en els disturbis en les protestes per la condemna a la cúpula del procés hi va haver "brots violents" davant els quals la policia catalana, l'estructura d'ordre públic de la qual va arribar a un "punt crític", va respondre amb "encerts i errors".

Al llarg dels cinc mesos que va durar l'auditoria interna -que va finalitzar al març però no s'ha presentat fins ara per la crisi del coronavirus-, s'han investigat un total de 34 actuacions dels Mossos, que afecten uns 50 agents, que van intervenir en alguna de les 877 protestes que hi va haver entre el 14 i el 27 d'octubre de l'any passat, de les quals un 20% es van saldar amb incidents.

De les 34 actuacions dels Mossos d'Esquadra objecte d'investigació en l'auditoria, la meitat ja han estat judicialitzades -totes elles a instància de denúncies d'entitats- i les 17 restants segueixen un procés intern per part dels Mossos d'Esquadra per depurar responsabilitats administratives si es confirma que hi va haver mala praxi policial.

Reforçar les ARRO metropolitanes



Els Mossos d'Esquadra proposen reforçar les unitats antiavalots de l'àrea metropolitana de Barcelona i que depenguin més dels comandaments centrals per tal de millorar la gestió dels aldarulls, que es concentren principalment a la capital i el seu entorn. També aposten per enfortir l'àrea de mediació i fer una comunicació més proactiva i periòdica sobre la gestió de les "anomalies" internes i les mesures correctores aplicades. Aquestes són algunes de les principals propostes fetes en el marc de l'auditoria sobre ordre públic de la policia catalana