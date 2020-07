El Parlament titlla el 155 de "cop d'Estat" i demana l'abdicació del rei

El Parlament ha validat aquest dimarts les conclusions de la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, en què es titlla la mesura adoptada la tardor del 2017 de "cop d'estat institucional" i es demana l'abdicació del rei Felip VI.

Han votat a favor de l'abdicació del rei JxCat, ERC i la CUP, que també han donat llum verda a la reprovació del president del Govern central, Pedro Sánchez, pel seu paper d'aquests dies.

La comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 es va activar a la fi del 2018 i ha estat marcada per la polèmica des del primer dia, ja que Ciutadans, PSC-Units i PPC van refusar participar en els treballs perquè consideraven que el seu enfocament era partidista i només buscava reforçar les tesis independentistes.

Sí que es va poder veure els representants de Cs a la sala durant la declaració de l'exvicepresident Oriol Junqueras, que igual que la resta d'exconsellers presos va comparèixer davant la comissió el passat 28 de gener per donar el seu punt de vista sobre les repercussions que va tenir l'aplicació de l'article 155 en els departaments que llavors lideraven.

També van comparèixer davant aquesta comissió banquers, empresaris i representants d'entitats socials, però no van acudir encara que se'ls va cridar el president del Govern central, Pedro Sánchez, ni alguns membres de l'anterior executiu central, com Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría.

A les conclusions, s'afirma que aquestes absències constitueixen un "menyspreu" al Parlament i es reprova gràcies als vots independentistes a Sánchez, a Rajoy i a l'exlíder de Cs Albert Rivera.

Així mateix, es manifesta que "l'aplicació de l'article 155 va ser una acció política perfectament assimilable a un cop d'estat executat des dels mateixos aparells de l'Estat" i es constata que "els aparells de l'Estat no volen reconèixer la seva realitat d'estat plurinacional i estan disposats a reprimir per la via de la força qualsevol expressió democràtica de les nacions que la componen ".

Xifra en 1.800 milions d'euros l'impacte econòmic de la seva aplicació.

Pel que fa al rei Felip VI, se li retreu una vegada més el discurs que va pronunciar el 3 d'octubre del 2017, que els grups independentistes veuen com "un pas imprescindible" per a la posterior aplicació de l'article 155 i es demana la seva abdicació.

"Considerem necessària l'abdicació de Felip VI, una investigació exhaustiva sobre les interferències polítiques i la corrupció de la monarquia borbònica i un referèndum sobre monarquia o república en la resta de l'Estat", diu el punt.

En el debat previ a la validació del dictamen de conclusions, els grups independentistes i els comuns han retret a Cs, socialistes i populars que no hagin participat en els treballs de la comissió malgrat que el 2017 van donar suport a l'aplicació de l'article 155 al Senat.

JxCat i ERC han considerat que l'aixecament de l'article 155 no va acabar amb la "repressió" amb l'independentisme, motiu pel qual la CUP ha advocat per tornar a la unilateralitat.

Cs, socialistes i populars, en canvi, han reivindicat que la intervenció constitucional va evitar mals majors i va servir per estabilitzar la situació a Catalunya.

Per la seva banda, els comuns creuen que el temps ha confirmat que, tot i que la declaració unilateral d'independència va ser un error i l'aplicació del 155 no va servir per canalitzar el conflicte, que en la seva opinió només es resoldrà a través del diàleg.