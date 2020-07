Els exmembres de la Mesa del Parlament invoquen en el judici la seva «inviolabilitat parlamentària»

Les defenses dels exmembres de la Mesa del Parlament jutjats aquest dimarts per presumpta desobediència han invocat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el dret a la inviolabilitat parlamentària dels processats.

"Estan protegits per la inviolabilitat parlamentària, que entenem que és un reflex de la protecció dels drets fonamentals", ha dit l'advocat d'Anna Simó (ERC), Raimon Tomàs, també en referència als altres acusats en el judici: Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí) i Mireia Boya (CUP).

Totes les defenses s'han adherit a aquest argument en la fase de qüestions prèvies del judici, que ha començat aquest dimarts al matí, i pel qual els acusats s'enfronten a una condemna d'un any i vuit mesos d'inhabilitació per suposadament desatendre el Tribunal Constitucional (TC) i tramitar lleis favorables al procés independentista.

Tomàs ha recalcat que l'Estatut, la Constitució i les normes europees recullen la inviolabilitat parlamentària, vinculada als drets de llibertat ideològica, reunió i expressió; i sobre el procediment ha assegurat que "les actuacions són nul·les en dret perquè s'ha superat el límit de la jurisdicció".

L'advocada dels membres de JxSí, Judit Gené, s'ha referit a la mateixa qüestió per assegurar que "l'única cosa que van fer els acusats va ser garantir els drets fonamentals de llibertat d'expressió, la garantia institucional de separació de poders i, en definitiva, el principi d'autonomia parlamentària" de la cambra catalana.

"No demanen inviolabilitat a la seva persona, demanen inviolabilitat a la funció que exercien, que és una funció parlamentària", ha afegit Gené en la seva intervenció.

Les tres defenses dels acusats han presentat per separat les qüestions prèvies que tots comparteixen: a més de la inviolabilitat, han al·legat que l'Advocacia de l'Estat "no està legitimada per exercir l'acusació en aquest procediment" i han rebutjat la petició de l'acusació popular --que exerceix Vox-- de condemnar-los per un delicte d'organització criminal, tot i que el partit ha retirat aquesta acusació quan ha començat la sessió.

"No concorre" segons la fiscalia

El fiscal, Pedro Ariche, ha defensat la diferència del vot parlamentari en el ple al dels membres de la Mesa: "L'expressió d'afirmació i opinió a través del vot, no concorre en l'actuació de la Mesa, concorre en altres actes".

Considera que la Mesa té "una funció governativa", i ha assegurat que no se'ls jutja per defensar o no determinades lleis, fet que no seria enjudiciable.

Ariche també ha reconegut que la garantia d'inviolabilitat de l'actuació parlamentària és un dret dels diputats, "però no és un dret il·limitat i no s'ha de transgredir i utilitzar contra drets igualment importants d'altres diputats o una part de la ciutadania".

Ha mantingut que "el contrari seria eliminar la teoria de la separació de poders i afirmar la prevalença d'un dels poders de l'Estat sobre els altres dos".

En la mateixa línia, l'advocada de l'Estat Beatriz Vizcaíno ha defensat que la inviolabilitat parlamentària se circumscriu als vots i opinions dels diputats per exercir funcions parlamentàries i "no és absoluta i il·limitada".