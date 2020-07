La Generalitat presenta un pla de 31.000 milions a 12 anys per reactivar Catalunya

Al fil de l'acord aconseguit en les institucions comunitàries, la Generalitat va presentar ahir el seu pla de recuperació, o reconstrucció de Catalunya. Es tracta de la mobilització de 31.765.000 d'euros al llarg de 12 anys, fins al 2032, i els primers 2.800 milions seran injectats aquest 2020. El pla va ser detallat per Quim Torra i Pere Aragonès.

La vinculació no és casual. El Govern ja ha demandat que si el muntant de l'ajuda europea era de 750.000 milions (com així ha estat, una altra cosa és que hi hagi més préstecs que transferències) i a Espanya en tocaven 140.000, a Catalunya, per demografia, economia i impacte de la covid- 19, li corresponguessin uns 30.000 milions. És a dir, la suma del pla presentat. El Govern, a més, demanda que el dèficit autoritzat a l'administració catalana s'elevi fins l'1%, per dotar de liquiditat immediata al fons de reconstrucció.

El Govern ha dividit aquest operatiu, que necessàriament serà canviant, tenint en compte el termini que abasta, en cinc grans eixos i 20 projectes. Destaquen, sobretot, la millora dels sistemes públics de salut i benestar, entre ells les residències, i la digitalització completa, no només dels sectors productius, sinó de tota la societat.

Sense baixar salaris

Pel vicepresident, es tracta d'un canvi d'època i d'una crisi «de la qual no es pot sortir com va sortir de la de l'any 2008, és a dir, amb una baixada de salaris». El pla, segons Aragonès, entronca amb l'agenda 2030 de l'ONU i amb el «green deal» de les institucions comunitàries.

De fet, dels cinc eixos explicats per Torra, és el de la transició ecològica el que s'emporta la major part del lleó, uns 16.000 milions, és a dir, la meitat. Aquesta quantia es destina per tal d'assolir els objectius europeus el més aviat possible i preveuen destinar 5.000 milions a l'automoció i mobilitat sostenible amb l'anhel que Catalunya es converteixi en el referent del cotxe elèctric.

Així mateix, entre el pla d'acció climàtica, la promoció de les energies renovables i l'afany de convertir la mateixa Generalitat en la primera productora d'energia verda i l'increment del parc d'habitatges i la seva millora de l'eficiència energètica s'aportaran gairebé 3.900 milions.

Entre els diners que ja s'invertiran en aquest 2020, «no esperarem als fons europeus», va afirmar Aragonès, es troben els destinats a la digitalització de les escoles, entre altres motius, per evitar que un altre sever rebrot, i la necessitat de recloure l'alumnat, vagin en detriment de la qualitat de l'ensenyament.

Així mateix, i adaptant el pla per portar la fibra òptica a totes les capitals de comarca, es destinaran 264 milions. Pel que fa a les ajudes a la digitalització de les empreses s'empraran 500 milions.

Torra, a preguntes dels periodistes, va afirmar, d'altra banda, que segueix sense tenir en ment la convocatòria de les eleccions, i més ara, amb diversos rebrots severs de covid-19. «La prioritat ara és gestionar la situació d'emergència. Quan el país viu un moment com aquest, la meva voluntat és destinar tots els esforços a ella». Sí va dir que els episodis pandèmics de les últimes setmanes no han modificat la data que ell té pensada i que, de moment, no ha revelat.