Un jutjat investiga la Generalitat pel seu paper com a gestor dels centres

Un jutjat de Barcelona i la Guàrdia Civil investiguen la gestió de les residències geriàtriques de Catalunya per part de la Generalitat durant l'inici de la pandèmia per covid-19. L'institut armat va entregar aquest dimecres diversos requeriments de documentació i informació a les conselleries de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, a més de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda. A més, també ha demanat informació a la patronal del sector, ACRA, i ha interrogat la seva presidenta, Cinta Pascual. La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que donaran «tota la informació de la gestió» amb «tota transparència». Segons va avançar El Periódico i van confirmar diverses fonts, la investigació la porta el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, que s'encarrega del cas arran d'un atestat de la Guàrdia Civil. La investigació, en aquest cas, no parteix de cap querella o denúncia per part de la fiscalia.