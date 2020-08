Torra anima a seguir amb l'«esforç solidari» per frenar contagis

El president de la Generalitat, Quim Torra, intervenint en la signatura de l'acord per a una Catalunya social el 31 de juliol del 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, intervenint en la signatura de l'acord per a una Catalunya social el 31 de juliol del 2020 | Jordi Bedmar

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha animat als catalans a continuar amb el gran "esforç solidari" per frenar els contagis de coronavirus, la qual cosa ha agraït a la ciutadania en un tuit aquest diumenge recollit per Europa Press.





Tota la societat està fent un gran esforç solidari. Hem de seguir així. Moltes gràcies. https://t.co/xg9qP681dD — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 2, 2020

Ànims i força a Sabadell, a tots els veïns i veïnes! Màxima prudència i màxima prevenció. https://t.co/TvCkNzsNJk — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 2, 2020

En un altre tuit aquest diumenge, ha demanat màxima prevenció i prudència als(Barcelona), després que la seva alcaldessa,, avisés aquest dissabte que les dades en el municipi "no són bones" en un vídeo difós en el perfil de Twitter de l'Ajuntament de Sabadell.Catalunya suma fins a aquest diumengede coronavirus, 1.444 més que en el recompte del dissabte, i la xifra de morts es manté en 12.745 en no haver-se registrat cap mort en les últimes 24 hores.