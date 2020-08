Aragonès proposa que la Generalitat es personi com a acusació en el cas 3%

Aragonès va apostar per la «responsabilitat».

Aragonès va apostar per la «responsabilitat». acn

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va proposar que la Generalitat es personi com a acusació particular en el cas 3% de presumpta corrupció, que afecta l'antiga CDC, el PDeCAT i diversos membres d'aquests partits. La decisió arriba després que la setmana passada finalitzés la interlocutòria del jutge, Jose de la Mata, que posa fi a la investigació que es va iniciar el 2015. «Si hi ha hagut algun perjudici públic dels recursos hem d'anar fins al final», va apuntar el dirigent republicà, que va apel·lar a la «responsabilitat» institucional: «No entendríem que es fes una altra cosa». Va afegir que traslladarà la petició a tots els àmbits de l'executiu i es va mostrar convençut que obtindrà la «complicitat» de tothom.

Aragonès va destacar que, un cop acabat el procediment judicial, hi ha indicis que apunten que existeixen una una sèrie d'obres públiques relacionades amb el presumpte cas de corrupció. Va considerar que són les administracions les que han de vetllar perquè tots els diners públics tornin a les arques d'on van sortir. Tot plegat, després que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès anunciés la seva intenció de personar-se com a acusació particular.