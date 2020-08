A Catalunya van morir 8.622 persones en 6 mesos 2020 esperant la dependència

Un total de 8.622 persones han mort en els primers sis mesos d'aquest any a Catalunya en les llistes d'espera de la dependència, als quals cal afegir 6.434 més que tenien dret a aquesta prestació, però tampoc la rebien i 2.188 que estaven pendents de valorar.

Aquestes dades les ha fet públiques avui dilluns l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, que ha assegurat al seu Observatori Estatal per a la Dependència que cada vuit minuts mor a Espanya una persona de la llista d'espera de la dependència, i que en total moren al dia 176 persones en el laberint burocràtic de la llei.

Segons dades del Ministeri de Drets Socials, citats per l'Associació, entre gener i juny han mort a tot Espanya 32.035 persones a les llistes d'espera de la dependència (20.413 dependents amb dret i 11.622 pendents de valorar).

Catalunya ostenta el trist rècord del major nombre de persones que estaven esperant rebre la prestació de dependència, i també dels que tenien dret a rebre-la i tampoc la percebien.

En les valoracions pendents, Catalunya ocupa el segon lloc negatiu en nombre de persones que han mort esperant que valoressin el seu estat per poder tenir la prestació per dependència, amb 2.188, només per darrere d'Andalusia, amb 2.761.

També en la taxa de persones dependents mortes en residències Catalunya té un percentatge (16%) superior a la mitjana espanyola (12,3%).