Catalunya supera els 100.000 contagis i en suma 1.243 de nous

Catalunya va superar la barrera dels 100.000 casos de coronavirus, amb un total acumulat des de l'inici de la pandèmia de 100.668 persones contagiades. En les últimes hores, segons les xifres de Salut, se'n van contabilitzar 1.243 més. Pel que fa a la xifra de persones mortes, aquest últim balanç auugmenta en sis les defuncions, amb un total de 12.751, segons informen les funeràries. En les dades de diumenge passat no se n'havia comptabilitzat cap altre. El risc de rebrot és de 159,13 i tendeix a baixar malgrat mantenir-se a nivells elevats. A Catalunya hi ha actualment 603 persones ingressades per coronavirus, de les quals 105 estan a la UCI, dues més que en el balanç anterior. Respecte a les residències, el col·lectiu més afectat, es van detectat un total de 13.836 persones contagiades, de les quals 5.640 han mort. Actualment estan ingressades 42 persones de centres de gent gran. Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 5.987 casos confirmats acumulats de coronavirus, dels quals 166 han mort, mentre que actualment hi ha 68 pacients ingressats (10 en UCIs). El risc de rebrot és de 420,28.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va opinar que les mesures per controlar els brots a Catalunya «estan tenint efecte» i respecte a Lleida va pronosticar «una clara estabilització i inclús un descens».

Sense les dades definitives de Catalunya, Madrid i Navarra, el Ministeri de Sanitat va notificar ahir 968 nous contagis a tot el país en les últimes 24 hores, que eleven la xifra d'infectats a 297.054 i la de morts a 28.472.



«Potser mai hi haurà solució»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir ahir que potser mai no hi haurà una «panacea» contra la pandèmia de COVID-19, malgrat la carrera en curs per obtenir una vacuna. «No hi ha solució i potser mai no hi serà», va declarar el director general de l'OMS, Tedros Ahanom Ghebreyesus, en una conferència de premsa en línia.