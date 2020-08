Catalunya fa 70.000 proves PCR en la darrera setmana

Catalunya ha fet 962.241 tests PCR per detectar coronavirus fins al 6 d'agost, segons dades del Ministeri de Sanitat. Del total, 69.820 proves s'han dut a terme entre el 31 de juliol i el 6 d'agost, xifra que significa un increment del 8%. El volum total de tests PCR significa que la taxa d'aquest tipus de proves per cada 1.000 habitants se situa en 126,45. Catalunya és la CA on s'han fet més PCR. En segon lloc, a Madrid se n'han fet 917.632, 44.693 l'última setmana, amb una taxa de 137,26 per cada 1.000 habitants. Al conjunt de l'Estat s'han fet 4.983.935 tests PCR fins al 6 d'agost, 331.442 dels quals l'última setmana, un 7% més. Pel que fa a tests ràpids d'anticossos, a Catalunya se n'han fet 92.315, 3.495 dels quals la darrera setmana.