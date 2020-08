La Comissió de la Dignitat engega una campanya de micromecenatge per homenatjar Lluís Companys

Coincidint amb el 80è aniversari de l'assassinat de Lluís Companys, la Comissió de la Dignitat ha engegat una campanya de micromecenatge per fer un vídeo de denúncia per la mort del president català. Sota el nom de 'Trencadís' i a través de diferents peces musicals, es buscarà recordar darrers mesos de la seva vida, des de l'empresonament al seu afusellament. La música, creada per Laia Vallès, Joaquim Rabasseda, Arnau Tordera, Laura Casaponsa, Daniel Fígols i Eduard Resina, serà interpretada per una Cobla. També hi participaran diversos actors i actrius catalans llegint els textos. L'audiovisual anirà a càrrec de Pau Cruanyes.

El vídeo de denúncia de l'assassinat de Companys substituirà el concert que estava previst per commemorar els 80 anys de la seva mort i que es va haver d'anul·lar a causa de la pandèmia. Les aportacions al projecte es poden fer a través de la plataforma TotSuma.