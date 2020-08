Investiguen un cas de maltractament en una residència de Terrassa

El Departament de Treball, Afers Socials i Família va activar els seus serveis d'inspecció perquè acudeixin a una residència de Terrassa després de l'aparició d'un vídeo a les xarxes socials en el qual es veu una cuidadora que ofereix un tracte vexatori a una dona gran prostrada en un llit.

En el vídeo es veu una jove cuidadora que està intentant donar de menjar a l'anciana, a la qual crida pel seu nom, Elisa, i li diu: «Va, obre la puta boca ja, home, vella rondinaire».

Mentre una altra de les cuidadores riu, amb la mascareta mig caiguda, està intentant donar de menjar a l'anciana i es dirigeix a la càmera que filma i assegura: «Jo no soc així, que consti, però em treu de polleguera».



«Si et fa mal, et fotràs»

A continuació, la jove cuidadora torna a dirigir-se a l'anciana i li crida: «Elisa, la pastilla! No entens que te l'has de prendre? No ho entens?». Mentre la seva companya no deixa de riure, la cuidadora acaba cridant: «Mira! Saps què? Si no te la vols prendre, no te la prenguis. Si et fa mal de peus al capdavant et fotràs, home ja, la puta pastilla!», mentre es veu com la cuidadora llança la pastilla suposadament a una paperera.

Després de la difusió del vídeo, la conselleria va informar que «davant d'aquestes imatges que mostren un tracte vexatori a una residència de gent gran, el Departament ha activat la inspecció dels serveis socials».

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va enviar ahir una carta a la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, i al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, per demanar-los que s'investigui un presumpte maltractament.