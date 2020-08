El jutge envia a la presó l'home acusat de matar la seva germana a Terrassa

El jutge va enviar a la presó l'home de 46 anys acusat de matar amb arma blanca la seva germana, de 51, a casa seva a Terrassa el passat dissabte a la nit, i que ja havia estat condemnat per maltractar i amenaçar la víctima en l'àmbit familiar al maig del 2019. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després de passar aquest dimarts el detingut a disposició del jutjat d'instrucció 4 de Terrassa, el jutge va decidir enviar-lo a presó preventiva, acusat d'un delicte d'homicidi amb agreujant de parentiu i un altre per lesions lleus sobre la seva mare. El crim va passar cap a les 21.15 hores de dissabte passat a l'interior del domicili familiar, situat a l'avinguda Josep Tarradellas de Terrassa, on l'home va atacar la seva germana.