Troben el cos sense vida d'un home en una masia a Sebes de Flix

El cos sense vida d'un home va aparèixer ahir en una masia de la partida de Sebes de Flix (Ribera d'Ebre), segons van confirmar ahir fonts dels Mossos d'Esquadra.

L'avís de la troballa va tenir lloc cap a les set de la matinada. Posteriorment, els serveis funeraris es van emportar el cadàver, prop del qual es va localitzar també un cotxe. En aquest sentit, les mateixes fonts no van confirmar si el cos presentava o no signes de violència. De moment, i a l'espera de les primeres conclusions de l'informe forense, els Mossos ja han obert una investigació per determinar les circumstàncies de la mort.



Plantació de marihuana

Segons va poder confirmar l'ACN, a la zona de la masia on es va trobar el cos els Mossos d'Esquadra també van localitzar una plantació de marihuana. Això hauria fet que hi hagués més estona de presència policial. De fet, a primera hora de la tarda encara hi havia agents dels Mossos d'Esquadra controlant els accessos, amb un tall a uns 100 metres del conegut com a Mas del Director.