Una fuita de gas obliga a desallotjar una benzinera i un restaurant de menjar ràpid a Vilanova i la Geltrú

Una fuita de gas a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú –en un dels accessos a la ciutat- ha dut els cossos d'emergències a desallotjar una benzinera i un restaurant de menjar ràpid. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís al voltant de les 18 h. En arribar a la zona, han localitzat una esquerda al carrer, on han comprovat que hi havia restes de gas i han reclamat la intervenció de la companyia subministradora, que ha tallat els conductes i ha iniciat la reparació de les instal·lacions subterrànies. Els bombers han obert totes les tapes de clavegueram de la zona per dissoldre la concentració de gas.

Fins el lloc dels fets s'han traslladat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com també efectius policials i ambulàncies del SEM a nivell preventiu.