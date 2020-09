Mas trenca amb Puigdemont i es queda al PDeCAT

L'expresident de la Generalitat Artur Mas no seguirà els passos del seu successor i líder de JxCat, Carles Puigdemont, i manté el seu carnet com a militant de base del PDeCAT, el partit hereu de CDC que va fundar i va liderar en la seva primera etapa. JxCat i PDeCAT estan immersos en una profunda crisi des de fa setmanes que s'ha agreujat per la decisió del Partit Demòcrata d'iniciar accions legals per l'apropiació de les sigles de «Junts per Catalunya» per part de l'entorn de Carles Puigdemont.

Un pas que ha comportat una allau de baixes del PDeCAT, entre elles el mateix Puigdemont i els consellers postconvergents de Govern, excepte Àngels Chacon.

Així que el president Quim Torra (de JxCat i que mai ha estat associat del PDeCAT) va reunir ahir de forma ordinària un Consell Executiu més fragmentat, amb representants de fins a tres partits: PDeCAT (Àngels Chacon), JxCat (Meritxell Budó, Miquel Buch, Damià Calvet, Jordi Puigneró i Mariàngela Vilallonga) i ERC (Pere Aragonès, Alba Vergés, Josep Bargalló, Bernat Solé, Chakir el Homrani, Teresa Jordà i Ester Capella).

En tot cas, en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, la consellera de Presidència i portaveu, Meritxell Budó, va voler situar la crisi entre JxCat i PDeCAT al marge del Govern.



La crisi al Parlament

Així, va remarcar que aquesta ruptura «no altera la composició» d'un Govern que depèn, ha subratllat, del suport de dos grups parlamentaris, JxCat i ERC, que es mantenen igual.

Si bé no hi ha hagut cisma al grup del Parlament, el cas és que la ruptura entre JxCat i PDeCAT i la baixa anunciada per Puigdemont ha obligat els electes a situar-se en un costat o altre, no només a la Cambra catalana sinó també al Senat, al Congrés dels Diputats o als consistoris.

Malgrat l'allau de baixes, el PDeCAT ha aconseguit retenir Artur Mas, que va fer virar CDC -després refundada al PDeCAT- cap a l'independentisme i va passar el relleu de la Generalitat a Carles Puigdemont després de no aconseguir els suports necessaris per a la seva investidura.

Mas no ha amagat que ha tingut les seves diferències amb Puigdemont, però manté el silenci des de fa mesos sobre la divisió en l'espai postconvergent, a l'espera que arribi el moment que ell consideri oportú per fer declaracions, van detallar fonts del seu entorn.

En declaracions a Catalunya Ràdio i Rac1, el portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, per la seva banda, va celebrar que Mas es mantingui com a militant de base del Partit Demòcrata.

Va explicar que els últims dies i setmanes hi ha hagut contactes de la direcció del PDeCAT amb Artur Mas en què l'exlíder de CDC ha expressat la seva «voluntat de seguir sent del Partit Demòcrata i de participar en projectes de suma», el que és «una bona notícia».

Solsona va afegir que mai han tingut «indicis» que Mas pogués donar-se de baixa i va remarcar que l'expresident de la Generalitat podrà tenir «el paper que vulgui» en la formació, tot i que sense concretar si li agradaria que fos candidat en les properes eleccions catalanes: «Primer s'han d'anar passant pantalles. Tenim processos interns que hem de complir», va assegurar.

Conscient que és «difícil que es puguin articular acords» amb JxCat per a una eventual aliança en les pròximes eleccions catalanes, Solsona va indicar que el PDeCAT té «l'obligació» de «muscular-se» per estar preparat per si han de concórrer als comicis en solitari.