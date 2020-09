Troben restes humanes en un contenidor del cementiri de Castellbell i el Vilar

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar (Bages) investiga la manipulació de les restes d'un taüt dipositat al contenidor del cementiri. Segons les primeres inspeccions, hi hauria un fragment d'un os de petites dimensions que caldrà analitzar per veure si són restes humanes. El consistori n'ha tingut coneixement aquest dilluns al vespre i aquest matí la Guàrdia Municipal ha aixecat acta. Segons ha explicat a l'ACN la seva alcaldessa, Montserrat Badia, "no es descarta res" i es traslladarà el cas als Mossos d'Esquadra perquè s'investigui si hi ha hagut algun tipus de negligència per part de l'empresa que gestiona el cementiri.

L'alcaldessa també ha detallat que el taüt de fusta trencat pertany a un nínxol que es va traslladar a principis de juliol amb la presència dels familiars com es fa en aquests casos. Un cop completat el procés, les restes del nínxol es van dipositar al contenidor del cementiri que està enganxat a la paret exterior de dins del recinte.

Per causes que es desconeixen, algú hauria "remogut" el material que hi havia al contenidor, el qual acaba traslladant-se sempre a un centre especialitzat. "Les restes del nínxol havien d'estar a sota de tot però algú les va posar a dalt i dretes perquè es veiessin", lamenta l'alcaldessa Montserrat Badia. També ha destacat que s'està recollint informació i que caldrà esperar els resultats de la investigació per veure si l'empresa gestora ha comès algun tipus de negligència i si algú ha remenat el material dipositat.

D'altra banda, fa més d'un any que s'està en procés de licitació de la gestió del cementiri municipal. L'alcaldessa ha lamentat que, amb la nova Llei de contractes del sector públic, uns processos que abans duraven poques setmanes ara s'"eternitzin".