ERC descarta sortir de la Generalitat tot i que Torra no convoqui eleccions

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar ahir que ERC hagi de sortir de l'executiu català si el president de la Generalitat, Quim Torra, no convoca eleccions abans d'una eventual inhabilitació del Tribunal Suprem.

«No abandonarem les nostres responsabilitats», va dir en una entrevista a TV3. Encara que des de les files de JxCat insisteixen que la decisió de convocar o no eleccions és una prerrogativa exclusiva de Torra, Aragonès es va mostrar convençut que la resposta davant una hipotètica inhabilitació serà consensuada. «El que no pot ser és que el Suprem acabi inhabilitant injustament el president de la Generalitat i que això s'acabi convertint en una nova baralla entre independentistes», va afegir.

Aragonès va destacar que en un context de pandèmia mundial és preferible que, en cas que hi hagi un president interí, la provisionalitat sigui «el més breu possible». En ser preguntat per quina era l'opinió de Torra sobre aquest extrem, es va limitar a apuntar: «No comento converses privades».

Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va demanar ahir que el Parlament no presenti un candidat alternatiu a Torra en cas que l'inhabiliti el Suprem. En una entrevista a Rac1, quan li van preguntar si Torra li ha demanat l'opinió, va explicar que sí que ho ha fet i que li va transmetre que li «agradaria que s'esgotés la legislatura».

«Crec que no seria correcte que plantegessin un altre candidat. Considero que hi ha d'haver consens entre tots que una manera de no acatar aquesta inhabilitació és no presentar un candidat alternatiu per intentar que el temps que falti fins el desembre de l'any 2021 hi hagi una nova presidència», va afirmar l'expresident de la Generalitat.

Paral·lelament, Puigdemont va assegurar que la «repressió» a l'estat espanyol continua vigent. «Aspirem a ser l'última generació d'exiliats catalans», va dir en un acte de celebració de la Diada a Anvers (Bèlgica).