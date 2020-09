Salut farà cribratges massius als centres escolars

La retirada de la mascareta obligatòria per als alumnes de primària es farà de manera progressiva segons la situació epidemiològica de cada territori. Aquesta retirada podria començar per les Terres de l'Ebre si manté l'actual situació, segons ha explicat a TV3 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. "Si ara miréssim el mapa, el primer lloc que pensaríem són les Terres de l'Ebre", ha afirmat, tot i alertar que la situació pot canviar en pocs dies. Ha afegit que la decisió la prendran conjuntament els departaments d'Educació i de Salut. D'altra banda, ha concretat que els cribratges massius que han de començar la propera setmana a les escoles s'iniciaran en centres de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona.

L'ús de la mascareta es va establir obligatori durant els primers 15 dies a primària a partir dels 6 anys i es va anunciar que passat aquest termini s'estudiaria la seva retirada. Argimon ha explicat aquest divendres que aquesta retirada no serà homogènia ja que la situació epidemiològica territorial tampoc ho és.

Sobre els cribratges massius als centres, no ha especificat quins seran aquests centres perquè s'estan acabant de lligar tots els serrells. La previsió és fer 500.000 proves a alumnes, professors i personal auxiliar en els propers dos mesos. Les zones on s'aniran fent les decidiran també conjuntament Salut i Educació.

Fonts d'Educació han concretat després a l'ACN que els cribratges es començaran a preparar i organitzar la propera setmana però que la recollida de mostres potser no s'inicia fins la següent, tenint en compte que la propera setmana és festa en alguns territoris i només hi haurà tres dies lectius.

D'altra banda, el secretari de Salut Pública ha assegurat que ara per ara hi ha professionals suficients per garantir que les unitats mòbils es desplacin als centres on es van detectant positius, per tal de fer a la mateixa escola les proves PCR als contactes estrets dels grups estables. Argimon ha concretat que s'han contractat gairebé 400 persones per fer de gestors covid a les escoles i unes 110 entre infermers i auxiliars d'infermeria, així com 42 persones d'administració i els conductors. "Mentre puguem ho seguirem fent a les escoles", ha dit, tot i que ha afirmat que si en algun moment no es pot, es recorrerà a l'atenció primària.

Sobre els tests ràpids, ha afegit que els centres escolars són un dels contextos on el seu ús pot ser recomanable i ha previst que la seva implantació en línies generals sigui "molt aviat". Actualment a les escoles s'està fent servir el frotis nasal, menys invasiu que el nasofaringe.

Argimón s'ha mostrat també partidari d'iniciar les lligues esportives escolars, tot i que no podran ser com fins ara. "La lliga no serà normal, com no ho serà l'escola però ha de començar", ha manifestat. En ser preguntat sobre el fet que això trenca els grups bombolla de les escoles, el secretari de Salut Pública ha dit que aquest grup és la base "però no pot ser només" i ha reconegut que també es trencarà el cap de setmana. "Això ens passarà, ho hem de mantenir al màxim però ens passarà", ha reconegut.

D'altra banda, ha reconegut que s'estan trobant algun cas en que progenitors demanen la baixa al centre sanitari perquè la necessiten per poder cuidar dels seus fills en quarantena. "En algun moment sí", ha respost Argimon al ser preguntat sobre si això estava passant. El secretari ha considerat que el govern espanyol no ha actuat "de manera molt intel·ligent" perquè ha recordat que "aconseguir fer bé les quarantenes és cabdal".

Sobre la reducció de 14 a 10 dies d'aquesta quarantena, ha reconegut que els experts li han traslladat "diferents opinions" i ha apuntat que "el més segur" són els 14 dies. Ha afegit però que s'ha de tenir en compte que el 50% dels contactes estrets d'un positiu reconeixen no fer aquesta quarantena i per això, la reducció a 10 dies pot incrementar aquest seguiment. Argimon veu "assumible" el risc que hi hagi entre un 3 i un 5% dels contactes que acaben sent positiu entre el dia 10 i el 14 si la contrapartida són millors quarantenes de la majoria.

Obrir més la cultura i plantejar-se l'obertura de l'oci nocturn

El secretari ha afirmat també que la previsió és que els positius pugin en els propers 15 dies però ha confiat en poder estabilitzar la situació, i que també es mantingui a nivell assistencial, perquè que no siguin necessàries majors restriccions. "No hem de pensar en el confinament, hem de pensar en com no confinar-nos i què podem fer", ha manifestat.

En aquest sentit, ha apostat per continuar treballant per obrir "molt més" la cultura i també l'oci nocturn ja que "hi ha d'haver un cert oci regulat". Argimon ha reconegut que sense aquest oci regulat n'hi haurà sense regular. "Si no es regula, la gent jove que s'incorpora a l'oci, s'incorporarà un oci no regulat", ha plantejat.

Per últim, ha assegurat no estar preocupat per la situació política i la no convocatòria d'eleccions imminent ja que ha assegurat que el que cal és el "compromís de tothom" i avançar en la tasca organitzativa, que ha afirmat que no depèn de tenir més pressupost.