Lluís Llach i la pedagoga Teresa Codina, Medalla d'Or de la Generalitat

El president català, Quim Torra, va proposar atorgar la Medalla d'Or de la Generalitat, la màxima distinció honorífica de la institució, al cantautor Lluís Llach i a la pedagoga Teresa Codina per les seves «destacades trajectòries en el camp de la cultura i la pedagogia». El Consell Executiu té previst aprovar dimarts que ve aquesta proposta, segons va informar en un comunicat. La Medalla d'Or va ser creada l'any 1978 per distingir aquelles persones que «hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic». Lluís Llach, nascut a Girona el 1948, és un dels cantautors més populars de Catalunya, des que es va incorporar als Setze Jutges el 1967. Amb una llarga trajectòria en els escenaris de més de quatre dècades, tancada el 2007, Llach ha compost temes emblemàtics com L'estaca.



Escola Talitha

Codina va ser fundadora i directora el 1956 de l'escola Talitha, i està considerada una pionera de la renovació pedagògica. També destaca el seu «compromís amb l'educació de col·lectius desfavorits».