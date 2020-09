1.500 persones protesten a Girona contra la inhabilitació de Torra

1.500 persones han protestat a Girona contra la inhabilitació de Torra i han clamat per la unitat de l'independentisme. La ciutat ha viscut dues concentracions aquest vespre. Per una banda, la que cada dilluns fa la plataforma Girona Vota a la Plaça del Vi, que l'atzar ha volgut que fos la número 155. Aquí, l'alcaldessa Marta Madrenas ha criticat que el Suprem hagi "derrocat" el president de la Generalitat i s'ha llegit un manifest unitari criticant "el segrest" per part de l'Estat i reclamant anar a la una per dir "prou" i assolir "la llibertat". Per altra banda, els CDR s'han manifestat pel centre de la ciutat, han cremat una bandera espanyola davant la Subdelegació i han llançat algunes bosses escombraries.

Unes 500 persones han respost a la crida feta per la plataforma Girona Vota i s'han concentrat a les vuit del vespre per protestar contra la inhabilitació de Quim Torra. Aquí, la convocatòria s'ha endarrerit una hora per fer-la coincidir amb la concentració que, dilluns rere dilluns, i ja en fa 155, clama per la llibertat dels presos independentistes.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no ha passat per alt aquesta "coincidència dramàtica" amb el número (que coincideix amb l'article de la Constitució que es va activar per cessar el Govern el 2017). "En tornem a trobar per condemnar la dura repressió de l'estat espanyol antidemocràtic cap al nacionalisme català", ha dit als qui s'han concentrat per protestar contra la resolució del Suprem.

Madrenas ha criticat que, avui, novament, "hem vist com la judicatura i un grapat de magistrats, amb el suport del rei, decideixen qui pot ser president i qui no". "I encara que no ens trobem amb què ens col·loquin qui ha de ser!", ha afegit. "Avui vivim una nova barbaritat jurídica i una vergonya democràtica", ha subratllat l'alcaldessa.

Madrenas ha volgut mostrar el seu suport al president inhabilitat, especialment perquè –ha dit- Torra ha "mantingut la flama de la independència" en uns "moments difícils on la repressió ens ha esquerdat i ha assolit part dels seus objectius". Per això, ha demanat avançar "junts" per aconseguir un "país lliure". Després del seu discurs, la plaça del Vi a l'uníson ha corejat les paraules 'President, president' i 'Independència'.



"No hem d'admetre aquest segrest"

Durant la concentració, els representants de les tres forces independentistes al consistori (JxCat, ERC i Guanyem Girona) han llegit un manifest unitari, que han consensuat totes les entitats i partits agrupats dins la plataforma. "Ningú més que nosaltres mateixos, el poble català, podem sancionar, nomenar o destituir el nostre president", recull l'escrit.

El manifest assegura que "potser va essent hora que deixem de mirar cap a Espanya i comencem a pensar com a catalans". "No podem seguir admetent el segrest de les nostres llibertats, ni del nostre dret a decidir qui ens governa" recull l'escrit. I hi afegeix: "Ens ho hem guanyat amb llàgrimes, sang i lluita".

Per últim, el manifest fa una crida a la unitat de l'independentisme. "Hem d'aprofitar les febleses de l'estat espanyol i seguir treballant per esdevenir un nou estat. I això és cosa de totes i tots. Totes i tots, sense importar l'edat, el sexe, la ideologia o la procedència, tenim la responsabilitat històrica de dir prou als abusos contra el nostre dret a ser un estat lliure i sobirà", recull l'escrit.

I conclou: "No podem acceptar més imposicions des de Madrid! No més decisions monàrquiques sobre els nostres anhels republicans. No més judicialització de la nostra vida!". L'acte de Girona Vota a la plaça del Vi s'ha tancat amb un parlament del representant de Demòcrates, Antoni Castellà, cridant a fer escoltar el resultat de l'1-O a les properes eleccions, el cant d'Els Segadors i crits a favor de la independència i d'una Catalunya lliure.



Un miler de persones convocades pels CDR

El CDR ha convocat a dos quarts de vuit del vespre a la plaça U d'octubre del 2017, on s'hi ha aplegat un miler de persones. Des d'aquí, han avançat en manifestació darrere una pancarta on s'hi podia llegir 'La llibertat d'expressió no s'inhabilita' pel carrer Eiximenis fins a arribar a Jaume I. Des d'aquest punt, han anat fins davant la subdelegació del govern espanyol.

L'edifici estava blindat amb tanques i amb efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra. Els manifestants han llançat algunes bosses plenes de deixalles a la línia policial i han cremat una bandera espanyola mentre clamaven 'El president el posa i treu la gent' o 'Els Mossos també són forces d'ocupació'.

Poc després, han reprès la marxa en direcció a la plaça Independència i ha enfilat el carrer Santa Clara fins a arribar a la plaça del Vi, per afegir-se a l'acte unitari convocat per Girona Vota.

Un cop acabat l'acte de la plaça del Vi, un grup més reduït format per uns 500 manifestants han continuat la protesta fins a davant l'edifici dels Jutjats de Girona, també fortament custodiat pels Mossos. Cap a les nou del vespre, han donat per acabada la protesta.