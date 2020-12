La reforma de la sedició, desvinculada de les eleccions

El Govern va voler deixar clar ahir que els temps electorals i els comicis catalans del proper 14 de febrer no poden condicionar ni la tramitació dels indults dels presos independentistes ni la reforma del Codi Penal, que, entre altres coses, modificarà a la baixa el delicte de sedició.

La Moncloa va respondre d´aquesta manera a l´emplaçament que dimarts van fer al Congrés els seus socis de coalició d´Unides Podem perquè els condemnats pel procés surtin de la presó abans dels comicis catalans, ja sigui per la via dels indults o per la de la reforma del Codi Penal.

Fonts governamentals expliquen, d´una banda, que la tramitació dels indults ha de seguir el seu curs i que no es poden accelerar els passos necessaris. És a dir, que les peticions per indultar els polítics independentistes presos arribaran a la taula del Consell de Ministres «quan toqui», després que s´hagin emès tots els informes que marca la llei.