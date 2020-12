Aragonès retira de l'ordre del dia una possible sanció a l'exconseller Alfred Bosch

El cas del presumpte assetjament al Departament d'Exteriors de l'aleshores conseller Alfred Bosch i que implicava el seu cap de gabinet, Carles Garcías, encara no té resolució al Govern. El vicepresident, Pere Aragonès, va fer valer les funcions delegades de president per retirar de l'ordre del dia de la reunió del Consell Executiu la decisió sobre si s'ha de sancionar o no els responsables polítics que van envoltar el cas. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va atribuir la decisió «unilateral» a Aragonès i va dir que «no s'ha pogut debatre» l'expedient. Fonts del Govern coneixedores dels motius d'Aragonès, però, van matisar que la retirada es fa perquè els cal més temps per analitzar «dos informes que fan recomanacions contradictòries».

El cas fa mesos que s'estudia al sí de diferents àrees del Govern. Des que va esclatar i Bosch va acabar dimitint, Funció Pública va rebre l'encàrrec d'elaborar un informe que analitzés què havia passat, si s'havien activat o no correctament els protocols de protecció dels treballadors públics, i si se'n podien derivar sancions o responsabilitats. Paral·lelament, el Comitè d'Ètica Pública també va rebre un encàrrec semblant. I des de fa un temps, tots dos organismes tenen ja les seves conclusions. És per això que ahir s'havia d'analitzar el cas al Consell Executiu i prendre una decisió al respecte. Però Budó va explicar després de la reunió que, tot i que el Departament de Polítiques Digitals i Administració –de qui depèn Funció Pública- portava el seu informe per debatre la qüestió, Aragonès «ha fet ús de les funcions de president substitut i s'ha retirat de l'ordre del dia». «El vicepresident ha demanat temps i ha decidit retirar el punt per tenir més temps per treballar-lo», es va limitar a dir quan la premsa li va demanar explicacions. El que sí va confirmar Budó és que des del Govern «no s'ha demanat cap tercer informe» sobre el cas. «Confiem que la setmana que ve es pugui tornar a portar al Govern», va concloure la portaveu. Budó, a més, no va voler explicar si hi ha diferències entre els consellers de JxCat i els d'ERC sobre com procedir amb les possibles sancions i expedients, tot apel·lant al «secret de les deliberacions del Consell Executiu». «No s'ha pogut debatre», es va limitar a detallar.

En canvi, fonts coneixedores dels motius del vicepresident per retirar el punt van assegurar que Aragonès va fer una retirada «momentània» fins a poder «aclarir com procedir per tenir la major cobertura jurídica davant d'un tema d'aquestes característiques i fer-ho tot correctament». I és que, segons sembla, els dos informes que s'han encarregat aposten per conclusions contradictòries i això fa que part del Govern no vegi clara la decisió a prendre.

D'altra banda, després de les darreres picabaralles entre els dos partits socis del Govern i en previsió que la campanya i precampanya electoral puguin elevar el to entre ells, Budó va voler garantir que l'executiu té la intenció de conviure al marge de la batalla política dels partits. «Les diferències estan més en els partits que en el Govern. Intentem preservar-nos. Estem gestionant la crisi i avançant en mesures necessàries per acompanyar els sectors més afectats. Seguim treballant plegats i conjurats a fer-ho bé i donar respostes als ciutadans. No entrem en aquests debats i preservem el Govern dels debats dels partits», va afirmar la portaveu.

Partida per a polítiques socials

En un altre ordre de coses, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat va explicar que l'executiu català ha aprovat una partida de 62.540.849 euros per atendre la convocatòria extraordinària 2021-2022 de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de les polítiques socials. En aquest sentit, Budó va assenyalar que es beneficiaran d'aquesta convocatòria entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes en diferents àmbits.

En concret, atenció a la infància i l'adolescència; atenció a la immigració; lluita contra la violència masclista; igualtat de drets; educació en el lleure; atenció a famílies vulnerables i sense llar, entre d'altres àmbits. A més, el Govern va aprovar l'oferta d'un total de 3.152 places de funcionaris de cossos docents no universitaris.