La CUP crida a revertir una legislatura fallida amb Sabater com a candidata

La CUP va presentar ahir la seva llista a les eleccions catalanes amb l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, com a presidenciable després d'haver aconseguit un acord amb la seva formació, Guanyem Catalunya. En un acte al parc de l'Espanya Industrial de Barcelona, Sabater va defensar la candidatura com la recepta per «revertir aquesta legislatura fallida». «Hem trencat com mai les costures dels partits perquè som moltes amb valentia i absoluta credibilitat per fer un nou cicle polític», va etzibar. Els anticapitalistes es presenten als comicis del 14-F amb un programa electoral que proposa «canvis estructurals» després de l'impacte de la pandèmia del coronavirus: «Aquest nou cicle suma les lluites nacionals i socials, perquè les unes i les altres no poden anar per separat, es necessiten i es retroalimenten», va defensar Sabater, i va afirmar que el referèndum de l'1-O els marca el camí.