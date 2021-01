El Govern reactiva el dispositiu del 14-F però es mostra "convençut" de poder justificar l'ajornament al TSJC

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts que l'executiu català presentarà al·legacions aquest dijous al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) davant la decisió de suspendre cautelarment el decret que ajorna les eleccions del 14-F. En roda de premsa, Budó s'ha mostrat "convençuda" que l'executiu podrà argumentar i defensar jurídicament el decret l'ajornament i ha demanat "màxima celeritat" al tribunal en resoldre els recursos presentats. Per la seva part, el conseller d'Exteriors i Participació, Bernat Solé, ha explicat que el Govern ha reactivitat "temporalment" i "per responsabilitat" tot el procediment electoral i el dispositiu per garantir els comicis si finalment s'han de fer el 14-F.