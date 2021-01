Argimon recorda que és "una prioritat" vacunar tots els professionals sanitaris

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha recordat que és una "prioritat" vacunar tots els professionals dels centres assistencials, comandaments inclosos. A través d'una missiva que ha enviat al col·lectiu, ha recordat que l'objectiu és evitar que el virus "entri per la comunitat" als dispositius sanitaris per protegir d'aquesta manera pacients i professionals de "possibles brots". També ha recordat que l'objectiu principal d'aquesta fase és vacunar les persones que treballen als centres "el més ràpid possible i començant pels que estan a primera línia". Alhora, però, Argimon ha indicat que a través de l'escrit vol "acabar amb les temptacions de fer demagògia" sobre si els comandaments han de rebre la vacuna.

"Tinc confiança que tothom està aplicant el millor criteri possible a cada moment per obtenir la tan desitjada immunitat en els centres sanitaris de la mateixa manera que ho estem fent també a les residències", afirma a la carta Argimon.

A l'hora ha demanat "acabar amb les temptacions de fer demagògia" sobre si comandaments, personal d'administració i serveis, o d'altres col·lectius "essencials per al funcionament dels centres" han de rebre la vacuna.