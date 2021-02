Acusacions particulars asseguren que Driss Oukabir era el "lloctinent" de l'imam de Ripoll

Almenys dues de les acusacions particulars en el judici del 17-A consideren que Driss Oukabir era el número 2 de la cèl·lula gihadista de Ripoll, el "lloctinent", per darrere de l'imam Abdelbaki es Satty. A més, l'advocat de la família de Xavi Martínez, nen mort a la Rambla, ha retret a la fiscalia que hagi fet més "d'estat que de fiscalia", i no hagi acusat per col·laboració d'assassinat. Segons ell, tots els membres de la cèl·lula havien previst els atropellaments, inclosos Oukabir i Mohamed Houli, l'altre principal jutjat a l'Audiència Nacional.

L'advocat Agustí Carles ha argumentat que es pot responsabilitzar Mohamed Houli i Driss Oukabir dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Aquesta acusació demana que se'ls condemni no només per pertinença a organització terrorista sinó que també ho siguin per delicte de mort per terrorisme. Carles ha defensat que "cal atribuir-los responsabilitat" encara que es pugui "modular" perquè no van ser els autors materials. Carles ha afirmat que es tracta de "delictes pluripersonals", ja que tenien la pretensió que "junts arribarem a matar". Carles ha explicat que mentre els atemptats d'ETA anaven dirigits a cossos policials o polítics, els gihadistes són indiscriminats, perquè les víctimes són "instruments contra l'estat i tota la societat occidental".

"La fiscalia ha fet més d'Estat que de fiscalia", ha retret Carles, sobre l'acusació del ministeri públic, de qui ha lamentat que "ha oblidat les víctimes de la Rambla i Cambrils". L'advocat ha remarcat que els membres de la cèl·lula volien "alterar la pau pública i causar terror" per qualsevol via. En aquest sentit, l'acusació defensa que dies abans dels atemptats "tot estava obert" i "estaven parlades totes les possibilitats", inclosos els atropellaments massius. Així, ha recordat que els gihadistes van intentar llogar totterrenys, cosa que el Daesh recomana per fer atropellaments massius. A més, també van fer recerques a internet sobre armes blanques i de foc. La possibilitat de fer un atropellament massiu estava "parlada" i per això va ser la segona opció, decidida ràpidament després de l'explosió d'Alcanar el 16 d'agost.

Dels deu membres de la cèl·lula, sis van acabar fent atropellaments massius, ha recordat l'advocat. De fet, creu que els gihadistes de Cambrils van prendre la decisió de fer el mateix que Younes Abouyaqoub havia fet a la Rambla quan van comprovar que se n'havia sortit i havia pogut escapar-se de la policia.

L'acusació assegura que Driss Oukabir, el segon principal acusat, era un "membre important de la cèl·lula" i l'ha descrit com la "mà dreta" i el "lloctinent" de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Satty. "Era tan discret com ell", ha dit, i també sosté que van coincidir en un viatge al Marroc. "Quan la cèl·lula estava bloquejada, anaven a buscar a en Driss", ha insistit Carles. Per al lletrat, el fet que Oukabir es pogués desmarcar a l'últim moment, no era per dubtes sobre la comissió dels atemptats, sinó sobre el fet que ell no volia morir i si ho feien els altres excepte ell, la policia descobriria que havia llogat els vehicles.

Sobre Mohamed Houli, el principal acusat, l'acusació ha remarcat que les seves declaracions davant la policia són una "cerimònia de la confusió" i no dona elements que permetin aturar els atacs. També han afirmat que Houli participa des del principi, el 2016 -no a partir del Ramadà del 2017- i estava "amb el grup dels grans", és a dir, Younes Abouyaaqoub, Youssef Aalla i Mohamed Hichamy i no dels més joves, que es van implicar més endavant.

L'advocat d'una noia ferida a la Rambla també ha qualificat de "lloctinent" a Oukabir, recordant que prenia moltes mesures de seguretat i contravigilància i va ser l'encarregat de llogar la furgoneta de la Rambla. Per argumentar la culpabilitat d'Oukabir i Houli com a col·laboradors dels atemptats i, per tant, també corresponsables dels assassinats, l'advocat ha dit que l'explosió de la casa d'Alcanar va fer canviar els plans inicials previstos d'atemptar al Camp Nou i la Sagrada Família amb explosius, però la decisió que es va prendre aleshores va ser "col·legiada per acció o omissió". "Cap d'ells va fer res per evitar els atemptats de la Rambla o Cambrils", ha reblat. Aquest lletrat també ha posat en dubte que Es Satty morís a l'explosió d'Alcanar.