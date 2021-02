Metges Sense Fronteres alerta d'un «apartheid de les vacunes» de la COVID

Metges Sense Fronteres va criticar ahir el «fracàs» del mecanisme internacional per donar un accés igualitari a la vacuna, COVAX. Mentre els països rics ja han vacunat milions de persones, els més pobres no han rebut ni una sola dosi. COVAX promet enviar uns 110 milions abans de març, però encara trigaran «algunes setmanes» en iniciar les entregues. Això ha portat alguns països africans a pactar directament amb les farmacèutiques, que els hi estan cobrant més que a la Unió Europea. «És l'apartheid de les vacunes», va denunciar el responsable de Metges Sense Fronteres de la campanya d'accés, Manuel Martin. A banda de l'impacte humanitari, un grup d'economistes alerta de les repercussions econòmiques d'aquest desequilibri per a Europa. «Compartir vacunes no és un acte de caritat, sinó una inversió rendible per a les economies més avançades», van defensar els professors de la Universitat Koç de Turquia, Selva Demiralp i Cem Cakmakli, que han realitzat un estudi al respecte. Segons ells, els països desenvolupats com els europeus pagaran el 50% dels costos de les disrupcions comercials si la immunització de la població és desigual. «Si Turquia redueix la producció d'acer, afectarà la fabricació de cotxes a Espanya», va exemplificar Demiralp.

Per la seva banda, COVAX assegura que iniciarà les entregues «en les pròximes setmanes» per repartir 111,6 milions de dosis abans de la primavera entre un centenar de països. La xifra pràcticament equival a totes les que obtindran els 27 països de la Unió Europea durant aquest període, segons dades la Comissió Europea.

La majoria de països, sobretot africans, hauran d'esperar a l'aprovació de la vacuna d'AstraZeneca per part de l'OMS, previsiblement a finals de febrer.