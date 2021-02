Els crítics de Cs exigeixen el cessament de Carrizosa com a líder a Catalunya

Inés Arrimadas s'atrinxera davant les veus que exigeixen que hi hagi assumpció de responsabilitats després del daltabaix electoral del 14-F, però el corrent Renovadors de Cs -format per exdiputats del Parlament i altres càrrecs municipalistes- ha elevat el to i exigeix ??el cessament del responsable de la campanya electoral, el vicesecretari Carlos Cuadrado, i del líder a Catalunya, Carlos Carrizosa.

Les explicacions d'Arrimadas després de la tensa reunió urgent del comitè executiu dilluns no van ser suficients per calmar les aigües. Tot el contrari, les van remoure encara més. Un dels portaveus, Antonio Espinosa, va assegurar en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona que la diagnosi que va presentar la presidenta del partit davant els periodistes va ser «decebedora i allunyada de la realitat» perquè «confon causes amb efectes» i denota una manca d'autocrítica «total». «Hi ha cessaments que no s'haurien de demanar, s'haurien d'haver posat sobre la taula de forma irrevocable», va etzibar. I va rematar: «Hi ha persones que haurien d'haver seguit el camí d'Albert Rivera», que va dimitir després del daltabaix de les eleccions generals del 10-N.

Sobre el líder de la formació catalana, va assenyalar que «no connecta amb la societat catalana» i que així ho demostra la patacada electoral. «És evident que ha estat així, entenem que aquest lideratge ha de ser substituït i bo seria que féssim les coses ben fetes amb unes primàries netes, sense trampa, on realment el candidats tinguessin tots les mateixes oportunitats», va opinar, tot destacant que els actuals dirigents «són bastant inexperts i incapaços» i afegint que «no funciona, cal substituir-los. No hi ha més remei». Espinosa va criticar que no hi hagi una revisió total de les causes del naufragi.