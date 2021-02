Junqueras insta els partits a avantposar els interessos del país als vetos creuats

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va demanar als partits que avantposin els interessos del país als «vetos creuats» i va defensar la necessitat d'una legislatura «llarga i estable». En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras va fixar els tres objectius que, segons ell, ha de tenir la pròxima legislatura: rescat social, recuperació de l'economia i camí cap a la república. I en aquest últim objectiu va situar el referèndum i l'autodeterminació. Junqueras insisteix en un govern el més ampli possible i ha evitat valorar altres escenaris. Pel que fa al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que diu que només el 23% va votar el 14-F partits independentistes, Junqueras va respondre que ell sap que «no és veritat».

Junqueras va insistir que tots els partits que comparteixen els tres objectius plantejats han de col·laborar i va afegir que la manera més útil és participant tots junts d'un govern. «No es tracta de dir que no em cau bé l'altre, sinó de treballar al servei del país. No estem aquí per sentir-nos còmodes personalment», va argumentar el president d'ERC.

No va voler entrar a valorar com van les negociacions i es va limitar dir que espera per avancin bé i que tinguin un bon resultat. Tampoc va entrar en la possibilitat que la CUP opti a la presidència del Parlament i va afegir que forma part de la negociació i que és «impossible» pactar acords parcials.