L'Rt es manté a 0,93 i el risc de rebrot baixa a 202

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté a 0,93 i el risc de rebrot baixa 9 punts fins a 202, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix una mica i passa de 232,07 a 223,23. S'han declarat 569 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 525.440. El 4,62% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 26 noves morts i el total és de 20.876 en tota la pandèmia. Hi ha 1.640 pacients ingressats als hospitals, 46 més, i 497 a l'UCI, vuit crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 571.119 vacunats amb la primera dosi (+1.157) i 204.931 amb la segona (+347).