JxCat negocia amb ERC i CUP com blindar diputats sense sentència ferma

JxCat està negociant amb ERC i la CUP una reforma del reglament del Parlament per «blindar els drets» d'aquells diputats que puguin estar processats o fins i tot condemnats però que encara no tinguin una sentència ferma, un supòsit que podria protegir la presidenta de la cambra, Laura Borràs.

Després d'aconseguir un «primer acord» per a la constitució d'una Mesa amb majoria independentista -5 de les 7 places són per a ERC, JxCat i la CUP-, les negociacions es reprenen aquesta setmana per intentar arribar a un «acord global» que permeti la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat el 26 de març.

Un dels punts a negociar, va explicar Artadi en roda de premsa, és una reforma del reglament del Parlament que respongui a possibles «accions repressives de l'Estat espanyol contra membres electes», a més d'altres qüestions com portar a la pràctica l'«acord antifeixista» entre diversos grups, aplicar el pla d'igualtat i estendre l'ús de les vies telemàtiques.

L'aspecte més polèmic pot ser com «preservar els drets dels diputats» independentistes amb causes judicials pel procés: «La sentència ferma l'acceptem com a límit, però fins que no n'hi hagi, la presumpció d'innocència i els drets dels diputats han de preservar-se», va recalcar. La reforma pot afectar directament Borràs, que arrossega una causa judicial en el Tribunal Suprem per presumptes irregularitats en contractes en la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Segons Artadi, els negociadors tenen «documents avançats» però encara no està «tancada la reforma del reglament».