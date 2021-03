El Suprem ratifica la condemna de tres anys de presó conta Manuel Bustos

El Tribunal Suprem va confirmar ahir la condemna a tres anys de presó imposada per l'Audiència de Barcelona a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos per ordenar a la Policia Local que retirés dues multes d'aparcament a la seva dona i al seu fill el 2012, durant la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament. L'alt tribunal manté que l'exdirigent del PSC és culpable de tràfic d'influències i prevaricació, fet pel qual ratifica la condemna de 18 mesos de presó per cadascun dels delictes. La Fiscalia va sol·licitar en el seu dia quatre anys de reclusió.

El Tribunal Suprem només fa petites precisions a la sentència que va ser dictada el desembre de l'any 2018 per l'Audiència de Barcelona. En concret, aclareix que la inhabilitació especial de Manuel Bustos (16 anys) ha d'estendre's exclusivament a càrrecs públics per elecció a l'administració local, provincial, autonòmica o estatal. El tribunal, paral·lelament, detalla que la inhabilitació d'11 anys del segon condemnat, Josep Miquel Duran, l'exintendent de la Policia Local de Sabadell que va anul·lar les multes, és per a càrrecs o ocupacions de la funció pública. A aquest últim també se li van imposar 15 mesos i un dia de presó.