Puigdemont reivindica la seva tasca «des de l'exili» encara que «incomodi alguns sectors de l'independentisme»

El líder de Junts per Catalunya Carles Puigdemont ha reivindicat la seva tasca "política des de l'exili" encara que "incomodi alguns sectors de l'independentisme". "Cada vegada ho dissimulen menys", ha dit en un missatge a les xarxes socials. Quan es compleix un any de la seva detenció a Alemanya, l'expresident diu estar "content" per la "bona feina" feta des que va marxar de Catalunya, tot i que en el futur se li pot girar "en contra". "Això alegrarà de saber a aquells qui, també des de certs sectors de l'independentisme, lamenten que no estiguem empresonats i banalitzen el que és fer política des de l'exili", ha recriminat, sense assenyalar a cap partit en concret.





Primer fil del dia.

Avui que fa tres anys de la meva detenció a Alemanya, tornant de Finlàndia, miro la feina feta des de l'exili gràcies a l'acompanyament de tanta gent no partidista, i n'estic content. Malgrat les limitacions, les incomprensions i els atacs, hem fet bona feina. — Carles Puigdemont (@KRLS) March 25, 2021

Per a Puigdemont, aquests sectors ajuden a "fer creïble" el relat que els exiliats "viuen despreocupats, còmodament i de forma insolidària amb el patiment" dels presos. "No importa, ara és el moment de la unitat i de la confiança", remata el líder de JxCat que encara està en negociacions amb ERC per formar govern.