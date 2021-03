ERC reactiva els contactes amb JxCat per un acord contra rellotge

ERC va reactivar ahir mateix els seus contactes amb JxCat per intentar aconseguir abans del dimarts un acord que faci possible, en segona votació, la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Després de fracassar el primer intent , els republicans volen apurar les possibilitats d'encarrilar les negociacions amb JxCat, l'abstenció del qual va frustrar els plans d'ERC en el ple de divendres al Parlament.

JxCat va convidar Aragonès a no presentar-se a la segona votació del dimarts, per donar així més dies de marge a la negociació, però el candidat d'ERC va insistir a mantenir la data i a bolcar-se a negociar en els dies que queden fins llavors.

Després d'assistir a la presentació de l'últim llibre de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la llibreria Byron de Barcelona, Aragonès va insistir ahir que encara és possible l'acord abans de Setmana Santa: «Seguirem treballant des d'ara fins al dimarts». En unes breus declaracions als mitjans, Aragonès va assegurar que encara «hi ha temps per poder arribar a un bon acord» amb JxCat que li permeti ser investit aquest proper dimarts. «Per nosaltres no quedarà«, va dir.

En la votació del dimarts, a Aragonès li bastarà la majoria simple per ser investit, tot i que seguirà necessitant els 32 vots a favor de Junts, perquè no en farà prou amb els 42 d'ERC i la CUP.

Inicialment estava previst que a la presentació del llibre de Carme Forcadell també hi assistís la portaveu d'ERC en el Parlament, Marta Vilalta. No obstant això, Vilalta, que forma part de l'equip negociador d'ERC, no hi va anar «perquè està negociant», van explicar fonts dels republicans. ERC vol convèncer a contrarellotge a JxCat perquè presti els seus vots a favor a Aragonès, ja que un nou fracàs implicaria allargar les negociacions més enllà de Setmana Santa i mostraria la deterioració de les relacions entre les dues formacions que teòricament han de tornar a governar en coalició.

En les files de JxCat s'observa la negociació des d'un altre punt de vista: hi ha malestar amb ERC per haver prioritzat un acord amb la CUP i haver arraconat al que serà de nou el principal soci dels republicans en el Govern.

Enfront de l'acord ERC-CUP i el que interpreten com «pressing» a JxCat, fonts del partit que lideren Jordi Sànchez i Carles Puigdemont subratllen que ara tenen ells la «paella pel mànec» i no «regalaran» precipitadament els seus vots sense abans negociar a fons diversos aspectes.

De fet, després d'escoltar el discurs d'investidura d'Aragonès al Parlament, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ja va donar a entendre que l'acord encara està lluny: «Tothom ha vist el poc interès del candidat a president per buscar complicitats amb JxCat. És legítim, res a dir. Potser s'entén millor la nostra abstenció. Plena disposició a seguir negociant amb lleialtat, respecte i discreció per donar sentit al 52 % independentista».

Un dels esculls negociadors és el paper que ha de jugar el Consell per la República, espai impulsat des de Bèlgica per Carles Puigdemont i que JxCat pretén que sigui un òrgan de coordinació estratègica de l'independentisme, davant els recels d'ERC, que ja ha traslladat una proposta per «reformular» aquest fòrum. També han de tancar un acord entorn del marge de temps que cal donar a la taula de diàleg amb l'Estat.