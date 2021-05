La Generalitat no mantindrà el toc de queda després del 9 de maig

A partir d'aquest diumenge, 9 de maig, quan decaigui l'estat d'alarma a Espanya, el Govern de Catalunya no acordarà mesures extraordinàries, com mantenir el toc de queda o el tancament perimetral de Catalunya, excepte que hi hagi una mala evolució de les dades epidemiològiques de la pandèmia. Així ho va assegurar ahir la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en una entrevista al programa Cafè d'Idees, de La 2. «Si les dades van com fins ara, el 9-M decau el toc de queda i el confinament perimetral de Catalunya», va garantir.

«Quan decaigui l'estat d'alarma, si les dades epidemiològiques segueixen la tendència a la baixa, no necessitarem mesures addicionals com el toc de queda», va remarcar la portaveu del Govern. «Totes aquelles restriccions que no sigui necessari allargar, no les allargarem. No decretarem mesures que no siguin necessàries», va afegir. I es va mostrar més clara encara: «Si les dades van com fins ara, el 9-M decau el toc de queda i el confinament perimetral de Catalunya».

Budó va apuntar, no obstant això, que el Govern català estarà molt pendent de l'evolució de la pandèmia aquesta setmana. I, en previsió que les dades empitjoressin i fossin necessàries aquestes mesures extraordinàries, el Govern aprovarà avui dimarts al Consell Executiu un decret per assegurar-se un marc normatiu per actuar. Així, el decret modificarà la llei de Salut Pública per poder establir el toc de queda una vegada decaigui l'estat d'alarma del Govern, el 9 de maig. També servirà per poder decretar confinaments en cas de considerar-los necessaris si la pandèmia arriba a nivells més elevats.

La consellera va confirmar que els serveis jurídics del Govern han contactat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per abordar aquest decret i dotar-se de la màxima seguretat jurídica.

Poc després de les declaracions de Budó, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va fer unes declaracions en la mateixa línia, tot afirmant que la voluntat del Govern és que el toc de queda nocturn decaigui «totalment» un cop s'acabi l'estat d'alarma. El conseller va destacar que les dades dels últims dies a Catalunya són «afortunadament» positives, ja que s'està baixant la xifra d'ingressats a les UCIs dels hospitals.