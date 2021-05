Junts afirma que l'acord per investir Aragonès està «a punt de tancar-se» i ERC hi desconfia

L'acord entre ERC i JxCat per convertir Pere Aragonès en president de la Generalitat està molt a prop. Almenys així ho va anunciar el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, que va assegurar que el pacte, la concreció del qual va situar «en els pròxims dies», està «a punt de tancar-se», només a falta de «petits serrells que no representen cap obstacle important». Unes declaracions que van ser rebudes amb tot escepticisme per l'altra part contractant, és a dir, ERC. Els republicans van afirmar a El Periódico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona, que l'estat de les negociacions i la posició dels postconvergents a la taula no permetia fer aquestes optimistes asseveracions. Encara que, amb tot, i amb una mica de sorna, fonts d'Esquerra van assenyalar que «si públicament diuen que està gairebé fet, intentarem tancar-ho ja».

Aquest «ja», però, no va poder ser ahir. La prevista reunió entre Aragonès i Sánchez, aprofitant que el postconvergent està de permís penitenciari, no es va celebrar per decisió de Junts. «Potser no tenim l'acord tan a prop», va resoldre una veu d'ERC.

I és que tal és el clima de la taula de negociació que, tres hores abans de la compareixença de Sànchez, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, va insistir a TVE en què si no hi ha acord caldria estudiar l'opció d'un Govern en solitari. Una veu destacada dels republicans va resumir la intervenció de Sànchez com «un fanal de lectura interna» per als post-convergents, donada «la divisió interna existent sobre si pactar o no».

Encara que Sànchez va intentar transmetre optimisme, també va deixar oberts alguns interrogants. Malgrat que va afirmar que «els aspectes que queden per afrontar no poden ser excusa per no tancar un acord», de les seves paraules es desprèn que els principals problemes que han emergit durant les converses segueixen sense resoldre's. No està tancat el tracte que s'ha de donar al Consell per la República que presideix Carles Puigdemont, ni l'estructura del Govern, ni el grau de coordinació al Congrés dels grups parlamentaris de JxCat i ERC.

«Treball conjunt»

Sànchez va assegurar que el Consell per la República és més transcendent que mai per l'«ofensiva» de l'Estat contra l'independentisme institucional, encara que tot seguit va afirmar que el seu partit no vol que ni aquesta entitat amb seu a Bèlgica ni Puigdemont tinguin cap «tutela» sobre el president de la Generalitat, com tem ERC, sinó que hi hagi un «treball conjunt» entre «l'interior i l'exili».

Sànchez va admetre que se segueix treballant en com coordinar les estratègies sobre el procés. «Hem acceptat la taula de diàleg i la negociació. Toca que s'accepti que des del primer dia el Govern treballarà per construir la solució si el PSOE segueix tenint la mateixa actitud», va dir. Quelcom que, per cert, els republicans afirmen que es va resoldre en la primera setmana de negociació i que, de fet, forma part de l'acord dels republicans amb la CUP.

Donar la volta a l'acord de 2018

Pel que fa a l'estructura de Govern, Sànchez va proposar una fórmula que no satisfà ERC: la de simplement donar-li la volta a l'acord de 2018 perquè cada partit exerceixi ara les funcions que en aquell pacte assumia l'altre.

També va destacar que JxCat «no pot compartir» alguns elements del pacte que han subscrit ERC i la CUP. Per exemple, rebutgen «que tot el servei de salut hagi de ser de titularitat pública» I, en el cas que no hi hagi pacte, va mantenir que JxCat donarà suport a Aragonès fins i tot per quedar-se fora de la Generalitat: «Si l'acord no arriba, ERC tindrà els nostres vots».