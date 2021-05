Un important dispositiu policial s'ha desplegat des de primera hora d'aquest dimarts al conegut com a bloc Llavors, al número 38 del carrer Lleida de Barcelona, on està previst un desnonament aquest matí. Al lloc hi ha concentrades un centenar de persones que intenten evitar el desnonament. Des de primera hora s'han viscut moments de tensió i s'ha produït com a mínim una càrrega per part dels agents antiavalots. Els concentrats han llençat objectes i pintura contra la línia policial. Entre els concentrats hi ha els diputats de la CUP Dolors Sabater, Carles Riera, Eulàlia Reguant i Xavier Pellicer. El desplegament policial compta amb més d'una desena de furgonetes.

La BRIMO está sacando a rastras uno a uno a quienes resisten delante de la puerta.



Han traído literalmente a un ejército. pic.twitter.com/ziqYG2n6rQ — Radix (@NombreFalso1231) 25 de mayo de 2021